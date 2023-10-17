Ледовые гиганты и райские джунгли. Ученые назвали пять крупнейших островов на Земле

Исследователи предупредили, что некоторые из островов в этом списке могут весьма нас удивить.

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Острова являются одними из самых разнообразных и интересных мест на Земле. Они стали пристанищем для некоторых самых странных животных на планете, а также 11% мирового населения, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые составили список пяти крупнейших островов по площади. Отметим, что в рейтинге не учитывались континентальные массивы суши. Простыми словами, ученые исключили Афро-Евразию, Америку, Антарктиду и Австралию. Все острова, участвующие в рейтинге, расположены на собственной континентальной литосфере и тектонической плите.

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Гренландия

Самым большим островом в мире считается Гренландия, площадь которой составляет 2 130 800 квадратных километров. Отметим, что помимо основного массива суши, более обширная территория Гренландии включает в себя более 100 мелких островов, разбросанных по обе стороны.

Гренландия определяется как автономная территория Королевства Дания. Несмотря на свои гигантские размеры остров чрезвычайно малонаселен и ограничен всего несколькими поселениями вдоль побережья. Дело в том, что холодный климат весьма неприветлив, а потому лишь 56 000 человек могут назвать остров своим домом.

Большинство гренландцев — инуиты и значительно меньшее количество людей имеют европейское происхождение, в основном датчане.

Новая Гвинея

Вторым по величине островом в мире считается Новая Гвинея в Юго-Восточной Азии, площадь этого острова составляет 785 753 квадратных километра. Остром разделен политически:

восточная половина принадлежит Папуа-Новой Гвинее;

западная является частью Индонезии.

Горизонтально через сушу проходит Высокогорье Новой Гвинеи — цепь горных хребтов, в которую входит Пунчак-Джая, самая высокая вершина и самая высокая гора в Океании, высотой 4884 метра

Борнео

На третьем месте расположился Борнео с площадью 748 168 квадратных километров. Остров расположен в тропиках Юго-Восточной Азии, а политически разделен меду тремя странами:

Малайзией и Брунеем на севере;

Индонезией на юге.

Население острова составляет более 21 миллиона человек. Кроме того, исследователи отмечают, что Борнео содержит невероятно богатое биологическое разнообразие, включая 15 000 видов цветковых растений, 3 000 видов деревьев, 221 вид наземных млекопитающих и 420 видов птиц.

К слову, одним из самых харизматичных видов этого региона считается борнейский орангутан (Pongo pygmaeus).

Мадагаскар

Это четвертый по величине остров на Земле. Его площадь составляет 587 041 квадратных километров.

Остров расположен в Индийском океане у восточного побережья южной Африки. К слову, он также является вторым по величине островным государством после Гренландии. Как и Борнео, Мадагаскар богат биоразнообразием: его особенностью являются уникальные животные, которых невозможно встретить в любом другом месте на Земле.

Баффитов остров

Он является пятым по величине на планете с площадью 507 451 квадратный километр. По сути, Баффинов остров является еще одним ледовым гигантом, расположенным всего в 350 километрах от Гренландии.

Население острова составляет всего чуть более 13 000 человек, большинство из которых — инуиты. К слову, еще одной особенностью острова является то, что здесь находится самый высокий перепад высот в мире высотой 1675 метров, известный как Пик Тора.

Ранее Фокус писал о том, что самый большой вулкан в мире Мауна-Лоа начинает "ворчать".