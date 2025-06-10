Геологічна матрьошка: вчені назвали найдивніший острів в озері на острові

Дослідники назвали острів, що збиває з пантелику всіх, зокрема і вчених — ідеться про острів третього порядку, який є островом в озері на острові на острові на озері на острові.

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Про це пише IFLScience.

Історія нашої планети налічує мільярди років і за цей час геологія Землі змінювалася не один раз. У результаті на планеті можна виявити безліч прихованих гір і вулканів, але тепер вчені назвали найдивніший острів у світі, який знаходиться всередині "геологічної матрьошки".

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Острів третього порядку

Канадський острів Вірджинія розташований в Арктичному архіпелазі і є домівкою для приголомшливої "геологічної матрьошки" з озер і островів. Географічна дивина складається з острова в озері на острові в озері на острові.

Феномен відомий як острів третього порядку або суб-суб-суб-острів, а канадський, розташований між Нунавутом і Північно-Західними територіями, вважається найбільшим у світі. Геологічний феномен виявив географ і експерт з рекурсивних островів, що лежать усередині озера, Джош Колдер, коли вивчав карти Google.

Вулканічна точка в Головному кратерному озері, у межах вулкана Тааль, у межах озера Тааль, у межах острова Лусон Фото: чума

Геологічні матрьошки з островів і озер

У центрі канадського феномена знаходиться невелика ділянка суші розміром всього близько 300 метрів у діаметрі. Цей острів розташований у безіменному озері, усередині більшого острова у формі морського коника, який сам розташований усередині озера недалеко від узбережжя острова Вікторія — восьмого за розміром острова у світі та другого за розміром у Канаді.

Це може здатися дивним, проте вчені зазначають, що канадський острів зовсім не є єдиним у світі "клубком озер і островів". Ще один острів третього порядку, званий Вулкан-Пойнт, можна знайти на Філіппінах. Тут крихітний острів знаходиться в озері Мейн-Крейтер, яке утворилося всередині вулкана Тааль. Вулкан можна знайти в озері Тааль на острові Лусон на Філіппінах — він же острів в озері, посеред вулкана, посеред іншого, більшого озера, посеред третього й останнього острова.

Ще одним прикладом є мис Вулкан, який зник 2020 року під час виверження вулкана Тааль, через що озеро Мейн-Крейтер висохло та тимчасово порушило увесь острів-всередині-озера-всередині-острова-всередині-озера-всередині-острова-всередині-озера-всередині-острова. Втім, через деякий час озеро знову наповнилося.

Дуже особливий острів у Канаді

За словами дослідників суб-суб-суб-острів Канади, розташований у крижаній Арктиці, імовірно, ніколи раніше не відвідувався людьми. Він неймовірно ізольований: найближче поселення розташоване приблизно за 145 кілометрів у затоці Кембридж. Ба більше, вчені не виявили жодних доріг, які вели б до острова.

Вчені також припускають, що в Канаді, ймовірно, можуть бути й інші подібні острови, оскільки великі ділянки країни усіяні невеликими озерами.

Раніше Фокус писав про те, що найбільш ізольоване поселення у світі живе на острові, створеному з надр Землі: де воно розташоване.