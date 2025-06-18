Дуже дивна морська змія: зустрічається лише в одному місці на Землі і вода там зовсім не солона

Тваринний світ сповнений суперечностей, від найкрихітніших у світі мишачих оленів, які не є ні мишами, ні оленями, до кальмарів-вампірів, які ними не є. Тепер учені розповіли про іншу дивну істоту — морську змію, яка насправді не живе в морі.

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Морська змія Гармана (Hydrophis semperi) — один із двох видів морських змій, які не живуть у морі, інший — морська змія Крокера (Laticauda crockeri). За словами дослідників, морська змія Гармана дійсно належить до справжнього сімейства морських змій, відомих як Elapidae, але з однією ключовою відмінністю — вона взагалі не живе в солоній воді. Замість цього морська змія Гармана мешкає в прісноводній екосистемі озера Тааль на Філіппінах, пише IFLScience.

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Унікальне озеро Тааль

Озеро Тааль саме по собі дивовижне. Водойму утворили внаслідок обвалення вулканічної камери під час виверження 1754 року, внаслідок чого уламки й попіл перекрили шлях до моря, а дощова вода, що скупчилася всередині, поступово перетворила солону воду на прісну. Виверження також призвело до того, що багато видів опинилися в пастці всередині цієї води, це врешті-решт і призвело до появи морської змії, що живе в прісній воді.

Єдине місце на Землі, де живуть морські змії

Дослідники зазначають, що озеро Тааль є єдиним місцем на Землі, де можна зустріти морську змію Гармана. МСОП відносить цей вид до вразливих, але зазначає, що озеро Тааль є частиною вулкана, що діє, і областю високої сейсмічної активності. На жаль, виверження може знищити все середовище існування виду. Але це не єдина загроза, серед інших:

розведення риби тиляпії;

втрата середовища проживання;

погіршення якості води через забруднення від сільського господарства.

Що відомо про морських змій Гармана?

Морська змія Гармана — отруйний вид, який харчується такими істотами, як бички та вугри, проводячи свій час у пошуках здобичі в ущелинах і отворах. Представники цього виду, як і більшість інших морських змій, мають меншу голову порівняно з шириною тіла, що дозволяє їм нишпорити в ущелинах.

Попри своє прісноводне існування, морська змія Гармана є частиною групи інших повністю водних рептилій і народжує живих дитинчат у воді. Ці змії здатні затримувати дихання, але повинні повертатися на поверхню, щоб дихати через регулярні проміжки часу.

Раніше Фокус писав про те, що морські отруйні змії повернули давно втрачене вміння.