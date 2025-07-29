Усі були шоковані: 2-річний малюк з Індії вкусив смертельно небезпечну змію, що з ним трапилося

Дворічний Говінда Кумар грався у своєму будинку в Банкатві, селі в східному індійському штаті Біхар, аж раптом до нього наблизилася смертельна загроза у вигляді кобри, що сягала довжиною близько метра. Дитина не розгубилася і сильно вкусила змію.

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Кобра кинулася на дитину і обмоталася навколо його маленьких рук. Але укус хлопчика спричинив те, що вона померла на місці буквально за лічені хвилини після інциденту. Про інцидент в Індії розповіло британське видання The Telegraph.

Замість того, щоб закричати, маленький Говінда взяв голову змії в рот і стиснув щелепи. Через це голова змії опинилася окремо від тіла, у нього в роті.

The Telegraph | 2-річна дитина вкусила кобру

Рідні, зокрема бабуся, на очах якої відбулася страшна ситуація, розповіла, що хлопчик після цього втратив свідомість.

"Ми кинулися до хлопчика і побачили, що він взяв голову кобри в пащу. Потім ми відокремили кобру від його пащі та рук. Кобра померла на місці, а дитина втратила свідомість", — поділилася подробицями бабуся.

Сім'я терміново доставила дитину до найближчого медичного закладу, а потім хлочика перевели до Урядового медичного коледжу та лікарні (GMCH) Беттії. Медики зізналися: з таким випадком у своїй практиці вони зустрілися вперше.

Коли дитину оглянули, то виявили, що у роті з'явилася алергічна реакція через потрапляння отрути всередину, оскільки малюк прокусив частину тіла з нею. Хлопчику дали ліки, поспостерігали за ним упродовж доби, але жодних інших симптомів у нього не проявилося й маленького Говінду відпустили додому.

Чим небезпечна отрута кобри

В Індії мешкає 300 видів змій, зокрема 16 дуже отруйних. Одними з найнебезпечніших є саме кобри, отрута яких не тільки небезпечна, а й спричиняє миттєвий біль і тимчасову сліпоту, якщо потрапляє в очі, повідомляє видання MillionFacts.

Отрута кобри містить нейротоксини, які паралізують дихальні м’язи жертви, викликаючи смерть через зупинку дихання. Це все може трапитися упродовж кількох лише хвилин, тому у випадках укусу постраждалому моментально намагаються надати допомогу.

Нагадаємо, 24 липня видання IFLScience розповіло, як найменша у світі змія зникла на 20 років, а потім повернулася назад.

Також 18 червня у IFLScience поділилися подробицями, як виглядає і живе дуже дивна морська змія, що трапляється лише в одному місці на всій Землі.