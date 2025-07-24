Найкрихітніша змія у світі зникла на 20 років, але тепер повернулася: чому її загубили

Барбадоська ниткоподібна змія вважається найменшою у світі, і останні два десятиліття вважалася втраченою для науки. На щастя, дослідники повторно відкрили вид і сфотографували її на камеру.

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Земля є домівкою для неймовірної кількості видів і деякі з них настільки маленькі, що вчені не можуть їх відшукати. Так сталося і з барбадоською ниткоподібною змією (Tetracheilostoma carlae), яка вважається найменшою у світі — останні 20 років їй вдавалося ховатися від учених. Але тепер представники цього виду були знову виявлені в центральній частині Барбадосу під час екологічного дослідження, пише IFLScience.

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Найменша змія у світі

Барбадоська ниткоподібна змія була загублена для науки на 20 років, внаслідок чого потрапила до списку зниклих видів. Міністерство довкілля та доброустрою Барбадосу шукало змію-смугастика понад рік у рамках проєкту "Збереження ендемічних рептилій Барбадосу" і, на щастя, їм це вдалося.

Дослідники виявили дорослу особину завдовжки всього 9-10 сантиметрів. Попередні спостереження проводилися з різницею в десятиліття і ситуація ускладнюється тим, що барбадоська ниткоподібна змія дуже схожа на брамінського сліпого вужа — інвазивний вид, завезений на Барбадос лише нещодавно. Відмінності між видами настільки незначні, що вченим потрібне збільшувальне скло, щоб розрізнити особини.

На щастя, найменша змія у світі повернулася і вченим вдалося зробити кілька сліпучих знімків.

Довжина дорослої особини не перевищує 9-10 ссантиметрів Фото: Connor Blades

Пошуки втрачених видів

За словами консультанта з технічних проєктів Міністерства довкілля та національного доброустрою Коннора Блейдса, пошуки втрачених видів — завжди непросте завдання. Може здатися, що знайти стільки крихітну змію набагато складніше, ніж велику тварину, яку вважають загубленою, проте це не зовсім так.

За словами вчених, якщо велика тварина залишається непоміченою досить довго, щоб вважатися "загубленою", шанси на її виявлення дійсно малі. Водночас мініатюрних тварин складніше знайти, проте відсутність спостережень не така критична, як у випадку з великими тваринами.

Утім, учені визнають, що розміри барбадоської ниткоподібної змії значно ускладнюють роботу вчених. Дослідникам ще багато чого належить дізнатися про їхнє середовище існування і демографію. Їхній розмір також ускладнює ідентифікацію, особливо враховуючи, що на острові мешкає інший схожий вид — брамінські сліпозмії.

Водночас ученим уже вдалося дізнатися про прихований спосіб полювання ниткоподібних змій. Унікальність полягає в тому, що вони харчуються мурахами й термітами, а живуть у термітних гніздах, виділяючи секрети, які відволікають термітів від нападу.

Учені повторно відкрили вид через 20 років Фото: Connor Blades

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