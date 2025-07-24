Самая крохотная змея в мире исчезла на 20 лет, но теперь вернулась: почему ее потеряли

Барбадосская нитевидная змея считается самой маленькой в мире, и последние два десятилетия считалась потерянной для науки. К счастью, исследователи повторно открыли вид и запечатлели ее на камеру.

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Земля является домом для невероятного количества видов и некоторые из них настолько маленькие, что ученые не могут их отыскать. Так произошло и с барбадосской нитевидной змеей (Tetracheilostoma carlae), которая считается самой маленькой в мире — последние 20 лет ей удавалось скрываться от ученых. Но теперь представители этого вида были вновь обнаружены в центральной части Барбадоса во время экологического исследования, пишет IFLScience.

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Самая маленькая змея в мире

Барбадосская нитевидная змея была потеряна для науки на 20 лет, в результате чего попала в список исчезнувших видов. Министерство окружающей среды и благоустройства Барбадоса искало змею-полосатика больше года в рамках проекта "Сохранение эндемичных рептилий Барбадоса" и, к счастью, им это удалось.

Исследователи обнаружили взрослую особь длиной всего 9-10 сантиметров. Предыдущие наблюдения проводились с разницей в десятилетия и ситуация осложняется тем, что барбадосская нитевидная змея очень похожа на браминского слепого ужа — инвазивный вид, завезенный на Барбадос лишь недавно. Различия между видами настолько незначительны, что ученым требуется увеличительное стекло, чтобы различить особи.

К счастью, самая маленькая змея в мире вернулась и ученым удалось сделать несколько ослепительных снимков.

Длина взослой особи не превышает 9-10 ссантиметров Фото: Connor Blades

Поиски утраченных видов

По словам консультанта по техническим проектам Министерства окружающей среды и национального благоустройства Коннора Блейдса, поиски утраченных видов — всегда непростая задача. Может показаться, что найти столько крохотную змею намного сложнее крупного животного, считающегося утерянным, однако это не совсем так.

По словам ученых, если крупное животное остается незамеченным достаточно долго, чтобы считаться "потерянным", шансы на его обнаружение действительно малы. В то же время миниатюрных животных сложнее найти, однако отсутствие наблюдений не так критично, как в случае с крупными животными.

Впрочем, ученые признают, что размеры барбадосской нитевидной змеи значительно усложняют работу ученых. Исследователям еще многое предстоит узнать об их среде обитания и демографии. Их размер также затрудняет идентификацию, особенно учитывая, что на острове обитает другой похожий вид — браминские слепозмеи.

В то же время ученым уже удалось узнать о скрытом способе охоты нитевидных змей. Уникальность заключается в том, что они питаются муравьями и термитами, а живут в термитных гнездах, выделяя секреты, отвлекающие термитов от нападения.

Ученые повторно открыли вид спустя 20 лет Фото: Connor Blades

Ранее Фокус писал о том, что в Эквадоре нашли удава, хранящего тайну 150 миллионов лет.