Маленькая змея с большой тайной. В Эквадоре нашли удава, хранящего тайну 150 миллионов лет

Исследователи впервые описали этот вид, но самым любопытным оказалось то, что карликовые удавы не только скрывались все это время, но и хранили свою тайну.

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В туманных лесах северо-восточного Эквадора скрывается маленькая змея с большой тайной — в анатомии представителей этого нового вида обнаружили остатки таза, в котором они не нуждались с тех пор, как впервые потеряли ноги около 150 миллионов лет назад, пишет IFL Science.

По словам эквадорского исследователя Марио Х. Янес-Муньоса из Национального института биоразнообразия (INABIO), представители данного вида по сути являются пережитком времени, именно поэтому им так долго удавалось скрываться от человеческих глаз, а столкнуться с ними в здешних лесах — большая редкость.

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Исследователи столкнулись с новым видом в эквадорской Амазонии — карликовых удавов назвали Tropidophis cacuangoae в честь Долорес Какуанго, которую ученые и местные считают "эталоном феминизма и защиты прав человека" в начале 20 века. Основной особенностью нового вида является то, что в своем стволе они носят эволюционный мусор — остатки таза, в котором давным давно не нуждаются.

[ + – ] Красная стрелка показывает, где в скелете мужчины был обнаружен рудиментарный таз Фото: European Journal of Taxonomy

Например, известно, что питоны также обладают рудиментарным тазом, а также двумя шпорами, которые когда-то на самом деле были ногами.

Отметим, что Tropidophis cacuangoae не являются единственными змеями, которые сохранили рудиментарные органы или конечности — пережитки эволюции, демонстрирующие, что недостаточно только перестать нуждаться в чем-то, чтобы организм эволюционировал из обладания этим.

Исследователи отмечают, что теперь к банде "рудиментарного таза" присоединяется новый вид — карликовый удав, которого недавно описали ученые, работающие в эквадорской Амазонии. Известно, что представители данного вида достигают около 20 сантиметров в длину.

[ + – ] Новый вид назвали в честь Долорес Какуанго Фото: Montserrat Boix/Own work

Tropidophis cacuangoae является шестым видом Tropidophiidae, обитающим в Южной Америке. Исследователи отмечают, что он назван в честь двух экземпляров, которые ранее были найдены в национальном заповеднике Колонсо Чалупа и в частном парке Сумак Каусай.

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