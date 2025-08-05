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Украина

В Киевской области усилили карантин: что происходит и какие существуют запреты

Усилен карантин в Киевской области из-за бешенства
В Киевской области усилен карантин из-за вспышки бешенства | Фото: УНИАН

Определенные категории граждан в Киевской области должны придерживаться строгих карантинных правил как минимум до 1 октября. Ограничения касаются перевозок, вакцинации и массовых мероприятий.

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Карантин из-за выявленных случаев бешенства среди животных продлен до 1 октября 2025 года в нескольких городах и селах Киевщины. Соответствующее решение принято с целью предотвращения дальнейшего распространения заболевания, сообщили в Киевской областной государственной больнице ветеринарной медицины.

По обновленной информации, ограничения остаются в силе до 1 октября 2025 года в таких населенных пунктах:

  • м. Боярка
  • с. Святопетровское
  • с. Новое
  • с. Тарасовка
  • с. Малютянка
  • с. Забирье
  • с. Жорновка
  • с. Княжичи
  • с. Шпитьки
  • с. Лычанка
  • с. Горбовичи
  • с. Мила
  • с. Мечта
  • с. Петрушки
  • с. Капитановка
  • с. Гореничи
  • с. Лука
  • с. Гнатовка
  • с. Бобрица
  • с. Белогородка
  • с. Шевченково
  • с. Музычи
  • с. Неграши
  • с. Новоселки

Карантин предусматривает следующие ограничения:

  • запрет на вывоз и ввоз животных без разрешения
  • запрет на перемещение животных между хозяйствами
  • запрет участия животных в выставках, ярмарках и других мероприятиях
  • обязательную вакцинацию всех домашних собак и кошек, в том числе и в указанных населенных пунктах

Как отметили в Киевской областной государственной больнице ветеринарной медицины, продолжение карантина — это вынужденная мера, чтобы остановить распространение опасного вируса. Владельцы животных должны выполнять правила без исключений.

Напомним, карантин из-за бешенства ранее был введен в населенных пунктах Фастовского, Бучанского и Обуховского районов. Ограничения остаются в силе, в частности, в Буче, Вишневом, Ирпене, Софиевской и Петропавловской Борщаговке, Чабанах, Вите-Почтовой, Хотове и других селах — согласно решениям о продлении до августа и сентября 2025 года.

Как сообщал Фокус, в апреле этого года в двух городах Киевской области обнаружили бешенство у животных.

Ранее мы рассказывали, нужно ли вакцинировать животных, которые никогда не выходят из дома.