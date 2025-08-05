В Киевской области усилили карантин: что происходит и какие существуют запреты
Определенные категории граждан в Киевской области должны придерживаться строгих карантинных правил как минимум до 1 октября. Ограничения касаются перевозок, вакцинации и массовых мероприятий.
Карантин из-за выявленных случаев бешенства среди животных продлен до 1 октября 2025 года в нескольких городах и селах Киевщины. Соответствующее решение принято с целью предотвращения дальнейшего распространения заболевания, сообщили в Киевской областной государственной больнице ветеринарной медицины.
По обновленной информации, ограничения остаются в силе до 1 октября 2025 года в таких населенных пунктах:
- м. Боярка
- с. Святопетровское
- с. Новое
- с. Тарасовка
- с. Малютянка
- с. Забирье
- с. Жорновка
- с. Княжичи
- с. Шпитьки
- с. Лычанка
- с. Горбовичи
- с. Мила
- с. Мечта
- с. Петрушки
- с. Капитановка
- с. Гореничи
- с. Лука
- с. Гнатовка
- с. Бобрица
- с. Белогородка
- с. Шевченково
- с. Музычи
- с. Неграши
- с. Новоселки
Карантин предусматривает следующие ограничения:
- запрет на вывоз и ввоз животных без разрешения
- запрет на перемещение животных между хозяйствами
- запрет участия животных в выставках, ярмарках и других мероприятиях
- обязательную вакцинацию всех домашних собак и кошек, в том числе и в указанных населенных пунктах
Как отметили в Киевской областной государственной больнице ветеринарной медицины, продолжение карантина — это вынужденная мера, чтобы остановить распространение опасного вируса. Владельцы животных должны выполнять правила без исключений.
Напомним, карантин из-за бешенства ранее был введен в населенных пунктах Фастовского, Бучанского и Обуховского районов. Ограничения остаются в силе, в частности, в Буче, Вишневом, Ирпене, Софиевской и Петропавловской Борщаговке, Чабанах, Вите-Почтовой, Хотове и других селах — согласно решениям о продлении до августа и сентября 2025 года.
Как сообщал Фокус, в апреле этого года в двух городах Киевской области обнаружили бешенство у животных.
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