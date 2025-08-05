В Киевской области усилили карантин: что происходит и какие существуют запреты

Определенные категории граждан в Киевской области должны придерживаться строгих карантинных правил как минимум до 1 октября. Ограничения касаются перевозок, вакцинации и массовых мероприятий.

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Карантин из-за выявленных случаев бешенства среди животных продлен до 1 октября 2025 года в нескольких городах и селах Киевщины. Соответствующее решение принято с целью предотвращения дальнейшего распространения заболевания, сообщили в Киевской областной государственной больнице ветеринарной медицины.

По обновленной информации, ограничения остаются в силе до 1 октября 2025 года в таких населенных пунктах:

м. Боярка

с. Святопетровское

с. Новое

с. Тарасовка

с. Малютянка

с. Забирье

с. Жорновка

с. Княжичи

с. Шпитьки

с. Лычанка

с. Горбовичи

с. Мила

с. Мечта

с. Петрушки

с. Капитановка

с. Гореничи

с. Лука

с. Гнатовка

с. Бобрица

с. Белогородка

с. Шевченково

с. Музычи

с. Неграши

с. Новоселки

Карантин предусматривает следующие ограничения:

запрет на вывоз и ввоз животных без разрешения

запрет на перемещение животных между хозяйствами

запрет участия животных в выставках, ярмарках и других мероприятиях

обязательную вакцинацию всех домашних собак и кошек, в том числе и в указанных населенных пунктах

Как отметили в Киевской областной государственной больнице ветеринарной медицины, продолжение карантина — это вынужденная мера, чтобы остановить распространение опасного вируса. Владельцы животных должны выполнять правила без исключений.

Напомним, карантин из-за бешенства ранее был введен в населенных пунктах Фастовского, Бучанского и Обуховского районов. Ограничения остаются в силе, в частности, в Буче, Вишневом, Ирпене, Софиевской и Петропавловской Борщаговке, Чабанах, Вите-Почтовой, Хотове и других селах — согласно решениям о продлении до августа и сентября 2025 года.

Как сообщал Фокус, в апреле этого года в двух городах Киевской области обнаружили бешенство у животных.

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