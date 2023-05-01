Бешенство у кошек. Нужно ли вакцинировать животных, которые никогда не выходят из дома

Даже постоянная изоляция от улицы не гарантирует, что вашу кошку не укусит другое инфицированное животное.

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С приходом тепла, когда животные, живущие в квартирах и домах, отправляются на самовыгул на природу, у них появляется огромный риск подхватить бешенство. Но даже если вы внимательно следите за своими кошками, сделать прививку от этой инфекции им не помешает, и мысли о том, что заболевание животному не грозит, мягко говоря, ошибочны, подчеркивают в региональном ветеринарном госпитале и ветеринарной неотложке Северной Каролины (WCRAH).

Что такое бешенство?

Бешенство – это вирусное заболевание, которое обычно встречается у диких животных: у лисиц, летучих мышей, крыс, ежей, енотов. Тем не менее болезнь может заразить любое млекопитающее, если оно подвергается воздействию. Опасно оно и для человека. Поскольку бешенство передается через слюну от инфицированного животного, наиболее распространенным способом заражения домашних животных является укусы инфицированных диких животных. Несмотря на то, что были случаи контакта без укусов, когда открытые раны, царапины или ссадины были загрязнены зараженной слюной, эти случаи редки.

Как диагностируют и лечат бешенство?

У живого животного диагностировать бешенство невозможно, так как болезнь можно выявить только при непосредственном исследовании головного мозга. Если ветеринар подозревает, что у животного бешенство, или если животное с симптомами бешенства внезапно умирает, ветеринар может порекомендовать предоставить образец мозга для тестирования.

Лечения для кошек, инфицированных бешенством, нет. Поскольку бешенство является зоонозным заболеванием, оно может передаваться от животного к человеку, и существует потенциальный риск для людей. Как только симптомы бешенства проявляются, болезнь почти всегда приводит к летальному исходу у животных, и варианты лечения обычно являются поддерживающими.

Если есть высокая вероятность заражения невакцинированной кошки, подвергшейся воздействию бешенства, самой безопасной политикой является эвтаназия (усыпление) животного. В качестве альтернативы оно может быть помещено на многомесячный строгий карантин, чтобы предотвратить риск побега или травмирования людей.

По закону ветеринары обязаны уведомлять регулирующие органы по болезням животных.

Если кошка, подвергшаяся воздействию вируса, ранее была вакцинирована, требуется ревакцинация с последующим не менее 30-дневным карантином и тщательным наблюдением.

Нужно ли вакцинировать кошек, которые никогда не выходят на улицу?

Однозначно да, поскольку это безопасность не только самой кошки, но и людей. Даже если животное годами живет вне улицы, это не означает, что она никогда не сбежит или что дикие животные не проникнут в дом.

Например, летучие мыши часто попадают в дома после того, как спускаются по дымоходам или пробираются на чердаки. Кошки также инстинктивно охотятся на летучих мышей. Пушистые животные из семейства кошачьих с большей вероятностью будут преследовать и пытаться играть с летучей мышью или поймать ее. Еноты также иногда пробираются на чердаки.

Бешенное животное не поддается лечению Фото: Getty

Когда надо вакцинировать кошку?

Вакцина очень эффективна и обычно вводится котятам впервые в возрасте трех или четырех месяцев. Далее процедуру вакцинации необходимо повторять каждый год. Если Ваш питомец охотник – вакцинация от лептоспироза и бешенства проводится каждые шесть месяцев. Если к Вам попал уже взрослый кот или собака – схема вакцинации как для котенка или щенка.

Есть ли побочные эффекты у вакцины против бешенства?

Реакции на вакцины у кошек встречаются очень редко. Когда они действительно возникают, то могут включать небольшое повышение температуры, снижение аппетита, локальный отек в месте вакцинации и вялость. Эти побочные эффекты обычно исчезают в течение нескольких дней.

В крайне редких случаях у кошки может развиться аллергическая реакция на вакцину, которая включает зуд, отек лица и крапивницу. Тяжелые реакции могут включать слабость и коллапс. Они также крайне редки.

Ранее Фокус писал, что в Норвегии впервые за 200 лет от бешенства умер человек. Это случилось в 2019 году, когда девушку покусал бездомный щенок, зараженный вирусом.