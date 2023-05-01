Сказ у кішок. Чи потрібно вакцинувати тварин, які ніколи не виходять із дому

Навіть постійна ізоляція від вулиці не гарантує, що вашу кішку не вкусить інша інфікована тварина.

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Із приходом тепла, коли тварини, які живуть у квартирах і будинках, вирушають на самовигул на природу, в них виникає величезний ризик підхопити сказ. Але навіть якщо ви уважно стежите за своїми кішками, зробити щеплення від цієї інфекції їм не завадить, і думки про те, що захворювання тварині не загрожує, м'яко кажучи, хибні, наголошують у регіональному ветеринарному госпіталі Північної Кароліни (WCRAH).

Що таке сказ?

Сказ — це вірусне захворювання, яке зазвичай зустрічається в диких тварин: у лисиць, кажанів, щурів, їжаків, єнотів. Проте хворобою може заразитися будь-який ссавець, якщо він піддається впливу. Небезпечна вона і для людини. Оскільки сказ передається через слину від інфікованої тварини, найпоширенішим способом зараження домашніх тварин є укуси інфікованих диких тварин. Попри те, що були випадки контакту без укусів, коли відкриті рани, подряпини чи садна забруднювалися зараженою слиною, ці випадки рідкісні.

Як діагностують і лікують сказ?

У живої тварини діагностувати сказ неможливо, тому що хворобу можна виявити лише в разі безпосередньому дослідженні головного мозку. Якщо ветеринар підозрює, що у тварини сказ, або якщо тварина з симптомами сказу раптово вмирає, лікар може порекомендувати надати зразок мозку для тестування.

Лікування для кішок, інфікованих на сказ, немає. Оскільки сказ є зоонозним захворюванням, він може передаватися від тварини до людини, й існує потенційний ризик для людей. Як тільки симптоми сказу виявляються, хвороба майже завжди призводить до смерті у тварин, і варіанти лікування зазвичай є підтримувальними.

Якщо є висока ймовірність зараження невакцинованої кішки, яка зазнала впливу сказу, найбезпечнішою політикою є евтаназія (присипання) тварини. Як альтернатива вона може бути поміщена на суворий багатомісячний карантин, щоб запобігти ризику втечі або травмування людей.

За законом ветеринари зобов'язані повідомляти органам регулювання з хвороб тварин.

Якщо кішка, яка зазнала впливу вірусу, раніше була вакцинована, потрібна ревакцинація з наступним не менше 30-денним карантином і ретельним спостереженням.

Чи потрібно вакцинувати кішок, які ніколи не виходять на вулицю?

Однозначно так, оскільки це безпека не лише самої кішки, а й людей. Навіть якщо тварина роками живе поза вулицею, це не означає, що вона ніколи не втече чи дикі тварини не проникнуть у дім.

Наприклад, кажани часто потрапляють у будинки після того, як спускаються по димарях або пробираються на горища. Кішки також інстинктивно полюють на кажанів. Пухнасті тварини із сімейства котячих з більшою ймовірністю переслідуватимуть і намагатимуться гратися з кажаном або зловити його.

Скажена тварина не піддається лікуванню Фото: Getty

Коли треба вакцинувати кішку?

Вакцина дуже ефективна та зазвичай вводиться кошенятам уперше у віці трьох чи чотирьох місяців. Далі процедуру вакцинації необхідно повторювати щороку. Якщо ваш вихованець мисливець, вакцинація від лептоспірозу та сказу проводиться кожні шість місяців. Якщо до вас потрапив уже дорослий кіт чи собака, схема вакцинації така ж, як для кошеняти чи цуценяти.

Чи є побічні ефекти у вакцини проти сказу?

Реакції на вакцини в кішок зустрічаються дуже рідко. Коли вони дійсно виникають, то можуть включати невелике підвищення температури, зниження апетиту, локальний набряк у місці вакцинації та млявість. Ці побічні ефекти зазвичай зникають протягом кількох днів.

У вкрай поодиноких випадках у кішки може розвинутися алергічна реакція на вакцину, яка включає свербіж, набряк обличчя та кропив'янку. Тяжкі реакції можуть включати слабкість і колапс. Вони також поодинокі.

Раніше Фокус писав, що в Норвегії вперше за 200 років від сказу померла людина. Це трапилося у 2019 році, коли дівчину покусало безпритульне цуценя, заражене вірусом.