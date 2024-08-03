Скунсы несущие смерть: расплодившиеся животные стали опасным очагом заражения бешенством

Череда глобальных изменений в природе привела к резкому скачку популяции скунсов и заражения их опасным вирусом. Мелкие, больные и из-за этого бесстрашные животные массово принялись атаковать крупный рогатый скот.

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В этом году на юго-западе и в центральной части штата Миннесоты, США наблюдается тревожный рост числа случаев бешенства, главным которого стало увеличение популяций диких скунсов. Необычный распространитель резких запахов, а теперь еще и смертельной болезни может стать серьезной угрозой многим людям и зверям, пишет StarTribune.

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На данный момент сотрудники здравоохранения штата сообщили о 32 случаях бешенства, что значительно больше, чем 20 случаев, зарегистрированных за аналогичный период прошлого года. Кэрри Клумб, эпидемиолог Департамента здравоохранения Миннесоты, рассказала о необычном характере случаев заболевания в этом году, отметив, что такие высокие показатели встречаются нечасто.

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Тревожная тенденция началась весной этого года, когда участились случаи заражения животных и крупного рогатого скота бешеными скунсами. Обычно в штате регистрируется от трех до пяти случаев бешенства скунсов в год, но в этом году их было уже 12. Значительно увеличилось и количество бешеного крупного рогатого скота: в этом году зарегистрировано шесть случаев, тогда как за последнее десятилетие в среднем регистрировался один случай в год. Этот рост связывают именно со скунсами, которые в зараженном состоянии становятся агрессивными и бесстрашными, кусая более крупных животных, таких как домашний скот.

Вирус бешенства, поражающий нервную систему млекопитающих, распространяется через слюну зараженных животных, в основном через укусы. В этом году 24 человека в Миннесоте, имевшие контакт с зараженными животными, получили рекомендации сделать прививки от болезни. Заболевание мучительно и 100% смертельно, если его не лечить, поэтому своевременное медицинское вмешательство имеет решающее значение.

Ветеринар Эрин деКонинг из ветеринарной клиники Рока отметила, что любопытный и наивный рогатый скот часто подвергается укусам зараженных скунсов. За 15 лет своей практики в этом регионе она наблюдала беспрецедентное количество случаев бешенства. Все случаи заражения скота в округах Рок, Пайпстоун и Стернс в этом году произошли в районах, где наблюдались или были известны случаи появления больных скунсов. Считается, что мягкая зима способствовала увеличению их количества. Более теплые условия способствовали активности скунсов, что позволило им более широко распространять вирус.

Эрик Джопп, помощник директора Совета по охране здоровья животных штата Миннесота, посоветовал людям избегать скунсов, особенно если они встречаются в дневное время, поскольку такое поведение указывает на большую вероятность заражения бешенством. Представители здравоохранения также рекомендуют срочно вакцинировать домашних животных, чтобы предотвратить распространение бешенства. Хотя крупный рогатый скот обычно не вакцинируют, обстоятельства этого года могут потребовать особого внимания и к его вакцинации, особенно в районах с высокой численностью скунсов. Таким образом, глобальное изменение климата и распространение мелких и опасных животных открыли новый очаг распространения страшного заболевания.

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