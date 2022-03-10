В США создали генетически модифицированных коров: их мясо скоро будут продавать во всем мире

У коров с отредактированными генами более гладкая шерсть, чтобы выдерживать высокие температуры, и они могут быстрее набирать вес.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило продажу мяса коров с измененными генами на территории страны. Эксперты считают, что мясо этих коров может продаваться во всем мире. Говядина, полученная от потомства этих коров поступит на рынок уже через 2 года, сообщает Daily Mail.

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В FDA считают, что мясо генетически измененных коров можно употреблять людям. Такое решение было принято достаточно быстро, ведь генетический состав коров не подвергся сильному изменению и подобные признаки можно найти у некоторых пород крупного рогатого скота.

Генетически измененные коровы были выведены компанией Recombinetics, штаб-квартира которой находится в городе Сент-Пол, штат Миннесота. Специалисты компании использовали для изменения генов технологию CRISPR. Новые коровы имеют более гладкую шерсть, которая позволяет легче переносить жару. Также коровы меньше пребывают в стрессовом состоянии из-за жары и в результате, набирают вес быстрее. Это сделает производство мяса более эффективным, считают эксперты.

Это уже третье генетически измененное животное в США, мясо которого теперь можно есть человеку. До этого FDA выдало разрешение на продажу и употребление человеком генетически измененных лосося и свиньи.

Генетически измененные особенности этих коров смогут передаваться последующим поколениям и, вероятно, их потомство будет рождаться уже с этими изменениями, говорят в компании Recombinetics.

[ + – ] Генетически измененные особенности этих коров смогут передаваться последующим поколениям Фото: Daily Mail

Элисон Ван Эненнаам, генетик из Калифорнийского университета в Дэвисе, считает, что пройдет примерно 2 года и говядина, полученная от потомства этих коров попадет на рынок.

По ее словам, сначала пройдет период 9-месячной беременности, а потом родившихся телят уже через 10 месяцев смогут отправить на убой. И это мясо скорее всего, будет продаваться не только в США.

В FDA заявили, что не будут отдельно маркировать мясо от генетически модифицированных коров. Но следить за развитием новых поколений все-таки нужно, чтобы избежать непредвиденных проблем.

Напоминаем, что с помощью CRISPR-терапии впервые удалось вылечить генетическое заболевание у человека.

Фокус писал о том, что ученые впервые испытали редактирование генов человека с помощью одной инъекции.

Также ученые создали новый вид генетически модифицированных мух с помощью технологии CRISPR.