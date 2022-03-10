У США створили генетично модифікованих корів: їхнє м'ясо скоро продаватимуть у всьому світі

У корів із відредагованими генами гладка шерсть, щоб витримувати високі температури, і вони можуть швидше набирати вагу.

Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило продаж м'яса корів зі зміненими генами на території країни. Експерти вважають, що м'ясо цих корів може продаватися у всьому світі. Яловичина, отримана від потомства цих корів, надійде на ринок уже через 2 роки, повідомляє Daily Mail.

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У FDA вважають, що м'ясо генетично змінених корів можна вживати людям. Таке рішення було ухвалено досить швидко, адже генетичний склад корів не зазнав сильної зміни й подібні ознаки можна знайти у деяких порід великої рогатої худоби.

Генетично змінені корови було виведено компанією Recombinetics, штаб-квартира якої знаходиться у місті Сент-Пол, штат Міннесота. Фахівці компанії використовували для зміни генів технології CRISPR. Нові корови мають гладкішу шерсть, яка дозволяє легше переносити спеку. Також корови менше перебувають у стресовому стані через спеку і зрештою набирають вагу швидше. Це зробить виробництво м'яса ефективнішим, вважають експерти.

Це вже третя генетично змінена тварина в США, м'ясо якої тепер можна їсти людині. До цього FDA видало дозвіл на продаж і вживання людиною генетично змінених лосося і свині.

Генетично змінені особливості цих корів зможуть передаватися наступним поколінням і, ймовірно, їхнє потомство народжуватиметься вже з цими змінами, кажуть у компанії Recombinetics.

[ + – ] Генетично змінені особливості цих корів зможуть передаватися наступним поколінням Фото: Daily Mail

Елісон Ван Ененнаам, генетик із Каліфорнійського університету в Девісі, вважає, що мине приблизно 2 роки і яловичина, отримана від потомства цих корів, потрапить на ринок.

За її словами, спочатку мине період 9-місячної вагітності, а потім телят, які народилися, вже через 10 місяців зможуть відправити на забій. І це м'ясо, швидше за все, продаватиметься не лише в США.

У FDA заявили, що не будуть окремо маркувати м'ясо від генетично модифікованих корів. Але слідкувати за розвитком нових поколінь все-таки потрібно, щоб уникнути непередбачуваних проблем.

Нагадуємо, що за допомогою CRISPR-терапії вперше вдалося вилікувати генетичне захворювання у людини.

Фокус писав про те, що вчені вперше зазнали редагування генів людини за допомогою однієї ін'єкції.

Також учені створили новий вид генетично модифікованих мух за допомогою технології CRISPR.