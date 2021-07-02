Раз і готово. Учені вперше випробували редагування генів людини за допомогою однієї ін'єкції

За допомогою технології CRISPR можна редагувати гени простіше і легше, кажуть учені. Але не все так просто.

Усе більша кількість клінічних випробувань переходить з лабораторій до тестування генної терапії на людях, повідомляє singularityhub.com.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Ранні випробування технології CRISPR були зосереджені на спадковій сліпотиі і захворюваннях крові, включаючи рак, серповидноклітинну анемію і бета-таласемію.

В одному дослідженні серповидноклітинної анемії лікарі видаляли клітини з організму, редагували їх у пробірці, а потім знову повертали пацієнту. В іншому випробуванні лікарі-практиканти вводили систему редагування генів безпосередньо в тканини ока.

Такі підходи не будуть працювати так само легко при інших захворюваннях. Тому вчені і лікарі шукають спосіб впровадити в організм систему редагування, як і будь-які інші ліки. Клінічні випробування, проведені Університетським коледжем Лондона (UCL), зробили перший крок у цьому напрямку.

Учасники випробування страждають від стану, званого спадковим транстиретиновим амілоїдозом, при якому мутований ген продукує спотворений білок (транстиретин), який накопичується в серці та нервах і пошкоджує їх. Захворювання зрештою призводить до летального результату.

Пацієнти отримали одноразове впровадження терапії на основі CRISPR у кровотік. Кров перенесла терапію в печінку, де вимкнула мутований ген і скоротила вироблення шкідливого білка. Цей підхід дав добрі результати. Це дослідження натякає на можливість лікування інших генетичних захворювань аналогічним чином у майбутньому.

Дженніфер Доудна з Каліфорнійського університету в Берклі, яка отримала Нобелівську премію за CRISPR, стала співзасновником Intellia, компанії, яка разом з іншою біотехнологічною компанією Regeneron розробила лікування (NTLA-2001), що використовується в дослідженні UCL.

"Хоча це попередні дані, вони показують нам, що ми можемо подолати одну з найсерйозніших проблем із застосуванням CRISPR у клінічній практиці, яка полягає в тому, щоб надавати її системно і доставляти в потрібне місце", — каже Доудна.

Терапія складається з трьох частин. Крихітна бульбашка жиру, названа ліпідною наночастинкою, несе корисне навантаження механізму CRISPR: ланцюг направної РНК і послідовність мРНК, що кодує білок Cas9.

Мільярди цих наночастинок, що несуть CRISPR, проникають у кровотік, потрапляючи в печінку, джерело дисфункціонального білка. мРНК інструктує клітини виробляти білок Cas9 (генетичні "ножиці" CRISPR), який потім з'єднується з направною РНК, шукає цільовий ген і розділяє його.

Клітина відновлює ДНК в місці розриву, але відключаючи ген і припиняючи виробництво проблемного білка.

Шість пацієнтів у випробуванні, які отримували малу або велику дозу, не повідомили про серйозні побічні ефекти. Виробництво цільового білка знизилося до 96 відсотків (і в середньому на 87 відсотків) у тих, хто отримував велику дозу.

Хвороба, якою страждають близько 50 000 чоловік у всьому світі, до недавнього часу не піддавалася лікуванню.

Терапія CRISPR, у разі успіху, буде одноразовим лікуванням. Тобто, впливаючи на самі гени, білок назавжди заглушується.

Незважаючи на обнадійливі результати, є привід стримати очікування, говорять учені. Випробування було невеликим. Подальша робота буде спрямована на тестування ефективності у великих групах людей, що, як видно з недавнього досвіду з Covid, може виявити рідкісні побічні ефекти або просто виявитися менш ефективною, незважаючи на ранній успіх.