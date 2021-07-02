Раз и готово. Ученые впервые испытали редактирование генов человека с помощью одной инъекции

С помощью технологии CRISPR можно редактировать гены проще и легче, говорят ученые. Но не все так просто.

Все большее количество клинических испытаний переходит из лабораторий к тестированию генной терапии на людях, сообщает singularityhub.com

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Ранние испытания технологии CRISPR были сосредоточены на наследственной слепоте и заболеваниях крови, включая рак, серповидно-клеточную анемию и бета-талассемию.

В одном исследовании серповидно-клеточной анемии врачи удаляли клетки из организма, редактировали их в пробирке, а затем снова возвращали пациенту. В другом испытании практикующие врачи вводили систему редактирования генов непосредственно в ткани глаза.

Такие подходы не будут работать так же легко при других заболеваниях. Поэтому ученые и врачи ищут способ внедрить в организм систему редактирования, как и любое другое лекарство. Клинические испытания, проведенные Университетским колледжем Лондона (UCL), сделали первый шаг в этом направлении.

Участники испытания страдают от состояния, называемого наследственным транстиретиновым амилоидозом, при котором мутировавший ген продуцирует искаженный белок (транстиретин), который накапливается в сердце и нервах и повреждает их. Заболевание в конечном итоге, приводит к летальному исходу.

Пациенты получили однократное внедрение терапии на основе CRISPR в кровоток. Кровь перенесла терапию в печень, где отключила мутировавший ген и сократила выработку вредного белка. Этот подход дал хорошие результаты. Это исследование намекает на возможность лечения других генетических заболеваний аналогичным образом в будущем.

Дженнифер Доудна из Калифорнийского университета в Беркли, получившая Нобелевскую премию за CRISPR, стала соучредителем Intellia, компании, которая вместе с другой биотехнологической компанией Regeneron разработала лечение (NTLA-2001), используемое в исследовании UCL.

"Хотя это предварительные данные, они показывают нам, что мы можем преодолеть одну из самых серьезных проблем с применением CRISPR в клинической практике, которая заключается в том, чтобы предоставлять ее системно и доставлять в нужное место", — говорит Доудна.

Терапия состоит из трех частей. Крошечный пузырек жира, называемый липидной наночастицей, несет полезную нагрузку механизма CRISPR: цепь направляющей РНК и последовательность мРНК, кодирующую белок Cas9.

Миллиарды этих наночастиц, несущих CRISPR, проникают в кровоток, попадая в печень, источник дисфункционального белка. мРНК инструктирует клетки производить белок Cas9 (генетические "ножницы" CRISPR), который затем соединяется с направляющей РНК, ищет целевой ген и разделяет его.

Клетка восстанавливает ДНК в месте разрыва, но отключая ген и прекращая производство проблемного белка.

Шесть пациентов в испытании, которые получали малую или большую дозу, не сообщили о серьезных побочных эффектах. Производство целевого белка снизилось до 96 процентов (и в среднем на 87 процентов) у тех, кто получал большую дозу.

Болезнь, которой страдают около 50 000 человек во всем мире, до недавнего времени не поддавалась лечению.

Терапия CRISPR, в случае успеха, будет одноразовым лечением. То есть, воздействуя на сами гены, белок навсегда заглушается.

Несмотря на обнадеживающие результаты, есть повод умерить ожидания, говорят ученые. Испытание было небольшим. Дальнейшая работа будет направлена ​​на тестирование эффективности в больших группах людей, что, как видно из недавнего опыта с Covid, может выявить редкие побочные эффекты или просто оказаться менее эффективной, несмотря на ранний успех.