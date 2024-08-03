Скунси, що несуть смерть: тварини, що розплодилися, стали небезпечним осередком зараження сказом

Низка глобальних змін у природі призвела до різкого стрибка популяції скунсів і зараження їх небезпечним вірусом. Дрібні, хворі і через це безстрашні тварини масово почали атакувати велику рогату худобу.

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Цього року на південному заході та в центральній частині штату Міннесоти, США спостерігається тривожне зростання кількості випадків сказу, головним якого стало збільшення популяцій диких скунсів. Незвичайний розповсюджувач різких запахів, а тепер ще й смертельної хвороби може стати серйозною загрозою багатьом людям і звірам, пише StarTribune.

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Наразі співробітники охорони здоров'я штату повідомили про 32 випадки сказу, що значно більше, ніж 20 випадків, зареєстрованих за аналогічний період минулого року. Керрі Клумб, епідеміолог Департаменту охорони здоров'я Міннесоти, розповіла про незвичайний характер випадків захворювання цього року, зазначивши, що такі високі показники трапляються нечасто.

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Тривожна тенденція почалася навесні цього року, коли почастішали випадки зараження тварин і великої рогатої худоби скаженими скунсами. Зазвичай у штаті реєструється від трьох до п'яти випадків сказу скунсів на рік, але цього року їх було вже 12. Значно збільшилася і кількість скаженої великої рогатої худоби: цього року зареєстровано шість випадків, тоді як за останнє десятиліття в середньому реєструвався один випадок на рік. Це зростання пов'язують саме зі скунсами, які в зараженому стані стають агресивними й безстрашними, кусаючи більших тварин, як-от домашню худобу.

Вірус сказу, що вражає нервову систему ссавців, поширюється через слину заражених тварин, в основному через укуси. Цього року 24 людини в Міннесоті, які мали контакт із зараженими тваринами, отримали рекомендації зробити щеплення від хвороби. Захворювання болісне і 100% смертельне, якщо його не лікувати, тому своєчасне медичне втручання має вирішальне значення.

Ветеринар Ерін деКонінг з ветеринарної клініки Рока зазначила, що цікава і наївна рогата худоба часто піддається укусам заражених скунсів. За 15 років своєї практики в цьому регіоні вона спостерігала безпрецедентну кількість випадків сказу. Усі випадки зараження худоби в округах Рок, Пайпстоун і Стернс цього року сталися в районах, де спостерігалися або були відомі випадки появи хворих скунсів. Вважається, що м'яка зима сприяла збільшенню їхньої кількості. Тепліші умови сприяли активності скунсів, що дало їм змогу ширше поширювати вірус.

Ерік Джопп, помічник директора Ради з охорони здоров'я тварин штату Міннесота, порадив людям уникати скунсів, особливо якщо вони трапляються в денний час, оскільки така поведінка вказує на більшу ймовірність зараження сказом. Представники охорони здоров'я також рекомендують терміново вакцинувати домашніх тварин, щоб запобігти поширенню сказу. Хоча велику рогату худобу зазвичай не вакцинують, обставини цього року можуть вимагати особливої уваги і до її вакцинації, особливо в районах із високою чисельністю скунсів. Таким чином, глобальна зміна клімату і поширення дрібних і небезпечних тварин відкрили новий осередок поширення страшного захворювання.

Раніше Фокус писав про генно-модифікованих корів, яких вивели в США. У корів з відредагованими генами більш гладка шерсть, щоб витримувати високі температури, і вони можуть швидше набирати вагу.

Також Фокус писав про те, звідки останнім часом з'являється стільки вірусів. Наразі налічується близько 1,67 мільйона вірусів, що заражають ссавців і птахів, які ще належить ідентифікувати. Вважається, що до 827 000 з них здатні заразити людину.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.