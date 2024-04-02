Померла від загадкового сказу: жінка стала жертвою хвороби, пов'язаної з коровами

У сучасному світі існує безліч різновидів сказу, а ліки від нього досі не знайшли, при цьому хвороба продовжує забирати життя. Черговою жертвою її загадкового варіанту стала 55-річна мешканка Мічигану.

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Арлін ФонМір, 55-річна жінка з Мічигану, США, зіткнулася з раптовим погіршенням здоров'я 8 січня, коли в неї з'явилися симптоми, що нагадують інсульт. Незважаючи на численні відвідування лікарні з приводу проблем із мовленням і рівновагою, її стан погіршувався, що призвело до її смерті вже 19 лютого. Причиною було названо хворобу Крейтцфельдта-Якоба (ХКЯ) — смертельне захворювання мозку, схоже на коров'ячий сказ, але таке, що вражає випадкових людей. Це захворювання, що не має лікування, руйнує тканини мозку, спричиняючи швидко прогресуюче недоумство і такі фізичні симптоми, як втрата пам'яті та неконтрольовані рухи, пише Daily Mail.

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Захворювання ХКЯ викликається неправильним формуванням білків, відомих як пріони, що призводить до серйозних пошкоджень у мозку. Це рідкісна хвороба і в більшості випадків вона виникає спонтанно, а невеликий відсоток пов'язаний з генетичними мутаціями або, дуже рідко, з вживанням зараженої яловичини. Захворювання трапляється приблизно в однієї-двох осіб із мільйона на рік, але ризик зараження збільшується з віком, особливо в людей, старших за 55 років.

У штаті Мічиган було відзначено незвично високий рівень захворюваності на ХКЯ: за один рік було зареєстровано п'ять випадків, що значно вище за середній показник по країні, згідно зі звітом. Це скупчення випадків, розкиданих по чотирьох округах, викликало занепокоєння і заклики до термінового розслідування з боку влади, підкреслюючи непередбачуваність хвороби. Незважаючи на рідкісність захворювання, його наслідки серйозні та призводять до швидкого погіршення здоров'я і в кінцевому підсумку до смерті, а лікування спрямоване виключно на забезпечення комфорту пацієнта в очікуванні невідворотного.

Історія Арлін ФонМір та інших мічиганських хворих привернула увагу до ХКЯ, викликавши заклики до проведення додаткових досліджень цього руйнівного захворювання. Її чоловік, Гері ФонМір, активно виступає за підвищення обізнаності та активізацію дослідницьких зусиль, сподіваючись на прогрес у розумінні і, зрештою, на пошук ліків від хвороби Крейцфельда-Якоба.

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