Скрытая опасность. 5 болезней, которыми можно заразиться от кошек

Не все перечисленные болезни опасны для человека, но некоторые могут доставить серьезны неприятности.

Related video

Кошка в доме – источник радости, антидепрессант и существо, которое не дает расслабиться, требуя к себе внимания и позволяя любить себя. Однако не стоит забывать, что при всей любвеобильности, красоте и нежности, эти животные могут быть источниками ряда болезней, которые передаются от них людям. Они называются зоонозами, и имеют даже свой праздник – Всемирный день зоонозов, который приходится на 6 июля. Сотрудники ветеринарной клиники Just Cats назвали пять основных зоонозных заболеваний, но не для того, чтобы напугать владельцев или заставить людей передумать заводить кошек, а чтобы дать возможность минимизировать риски и проводить профилактику.

Токсоплазмоз

Большинство врачей утверждают, что беременная женщина не должна мыть кошачьи лотки и убирать за животными. В этом есть рациональное зерно. Кошки обычно являются носителями одноклеточного организма под названием Toxoplasma gondii. Животные могут не проявлять признаков болезни, несмотря на выделение инфекционного организма с фекалиями. Люди заражаются в результате случайной передачи инфекции из рук в рот при контакте с кошачьими фекалиями, поэтому каждый должен соблюдать стандартную гигиену рук после уборки лотка и носить перчатки во время работы в саду. Если женщина ранее не контактировала с микроорганизмами токсоплазмы и заразилась во время беременности, последствия для ребенка могут быть серьезными.

Анкилостомы и аскариды

Яйца анкилостомы и аскариды могут передаваться с испражнениями кошки и заражать человека. Анкилостомы могут проникать через кожу людей (т. е. кожные мигрирующие личинки) — например, человек, который ходит босиком по песку, загрязненному кошачьими фекалиями. Случайное проглатывание кошачьих аскарид может привести к заражению внутренних органов человека (т. е. висцеральной мигрирующей личинкой) и глаз (т. е. глазной мигрирующей личинки). Каждый год в Соединенных Штатах около 700 человек, в основном дети, теряют зрение из-за этого заболевания. Из-за этих зоонозных паразитов домашние животные обычно не допускаются на пляжи, а детские песочницы должны быть закрыты, когда они не используются.

Для предотвращения зоонозной инфекции анкилостомы и аскариды кошек необходимо придерживаться нескольких простых правил:

Тщательно мойте руки перед приготовлением пищи и едой.

Не позволяйте детям брать в рот грязные предметы.

Регулярно проводите дегельминтизацию кошек.

Стригущий лишай

Стригущий лишай – это кожное заболевание, которое может передаваться от кошек к людям, но не вызывается глистами. Скорее, грибок-дерматофит вызывает стригущий лишай, названный так потому, что инфекция вызывает у людей круглые поражения кожи. Кошки, зараженные стригущим лишаем, обычно имеют чешуйчатые участки кожи с выпадением шерсти. Грибок можно подцепить из окружающей среды или от других инфицированных кошек. Люди с ослабленным иммунитетом, молодые и пожилые люди наиболее подвержены риску заражения стригущим лишаем от кошки. Для лечения болезни у кошек иногда требуется длительное лечение пероральными и местными препаратами, а также обеззараживание окружающей среды.

Болезнь кошачьих царапин

Люди могут заболеть болезнью кошачьих царапин, когда их оцарапает кошка, зараженная бактерией Bartonella, которая содержится в блошиной грязи. У инфицированного человека могут опухнуть лимфатические узлы и начаться лихорадка. Люди с ослабленным иммунитетом рискуют подвергнуться тяжелому протеканию болезни. Переносчиками этой бактерии являются 40% кошек, но не болеют ею. Чтобы не заразиться, необходимо мыть кошачьи царапины проточной водой с мылом, а также провести обработку кошек от блох.

Бешенство

Бешенство – это вирус, передающийся со слюной инфицированных животных. Эффективные протоколы вакцинации сделали бешенство менее распространенным явлением, однако оно все же никуда не делось. Главная профилактика – вакцинация. Причем речь идет не только о тех кошках, которые часто выходят гулять на улицу или постоянно живут там. В ней нуждаются и животные, не покидающие дом или квартиру.

Ранее Фокус писал, почему кошки мяукают по ночам и мешают спать своим хозяевам.