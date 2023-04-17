Прихована небезпека. 5 хвороб, якими можна заразитися від кішок

Не всі перелічені хвороби небезпечні для людини, але деякі можуть завдати серйозних неприємностей.

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Кішка в будинку — джерело радості, антидепресант й істота, яка не дає розслабитися, вимагаючи уваги й дозволяючи любити себе. Однак не варто забувати, що зі всією велелюбністю, красою та ніжністю ці тварини можуть бути джерелами низки хвороб, які передаються від них людям. Вони називаються зоонозами та мають навіть своє свято — Всесвітній день зоонозів, який припадає на 6 липня. Співробітники ветеринарної клініки Just Cats назвали п'ять основних зоонозних захворювань, але не для того, щоб налякати власників чи змусити людей передумати заводити кішок, а щоб дати можливість мінімізувати ризики та проводити профілактику.

Токсоплазмоз

Більшість лікарів стверджують, що вагітна жінка не повинна мити котячі лотки та прибирати за тваринами. У цьому є раціональне зерно. Кішки зазвичай є носіями одноклітинного організму під назвою Toxoplasma gondii. Тварини можуть не виявляти ознак хвороби попри виділення інфекційного організму з фекаліями. Люди заражаються в результаті випадкової передачі інфекції з рук у рот у разі контакту з котячими фекаліями, тому кожен повинен дотримуватися стандартної гігієни рук після прибирання лотка та носити рукавички під час роботи в саду. Якщо жінка раніше не контактувала з мікроорганізмами токсоплазми та заразилася під час вагітності, наслідки для дитини можуть бути серйозними.

Анкілостоми й аскариди

Яйця анкілостоми й аскариди можуть передаватися з випорожненнями кішки та заражати людину. Анкілостоми здатні проникати через шкіру людей (тобто шкірні мігруючі личинки) — наприклад, людина, яка ходить босоніж по піску, забрудненому котячими фекаліями. Випадкове проковтування котячих аскарид може призвести до зараження внутрішніх органів людини (тобто вісцеральної мігруючої личинки) й очей (тобто очної мігруючої личинки). Щороку в Сполучених Штатах близько 700 осіб, переважно діти, втрачають зір через це захворювання. Через цих зоонозних паразитів домашніх тварин зазвичай не пускають на пляжі, а дитячі пісочниці повинні бути закриті, коли вони не використовуються.

Для запобігання зоонозній інфекції анкілостоми й аскариди кішок необхідно дотримуватися кількох простих правил:

Ретельно мийте руки перед приготуванням їжі та їжею.

Не дозволяйте дітям брати в рот брудні предмети.

Регулярно проводьте дегельмінтизацію кішок.

Стригучий лишай

Стригучий лишай — це захворювання шкіри, яке може передаватися від кішок до людей, але не викликається глистами. Скоріше, грибок-дерматофіт викликає стригучий лишай, названий так тому, що інфекція викликає в людей круглі ураження шкіри. Кішки, заражені стригучим лишаєм, зазвичай мають лускаті ділянки шкіри з випаданням шерсті. Грибок можна підчепити з навколишнього середовища або від інших інфікованих кішок. Люди з ослабленим імунітетом, молоді й люди похилого віку найбільш схильні до ризику зараження стригучим лишаєм від кішки. Для лікування хвороби в кішок іноді потрібне тривале лікування пероральними та місцевими препаратами, а також знезараження навколишнього середовища.

Хвороба котячих подряпин

Люди можуть захворіти на хворобу котячих подряпин, коли їх подряпає кішка, заражена бактерією Bartonella, яка міститься в блошиному бруді. В інфікованої людини можуть опухнути лімфатичні вузли та початися лихоманка. Люди з ослабленим імунітетом ризикують зазнати важкого перебігу хвороби. Переносниками цієї бактерії є 40% кішок, але не хворіють на неї. Щоб не заразитися, необхідно мити котячі подряпини проточною водою з милом, а також провести обробку кішок від бліх.

Сказ

Сказ — це вірус, що передається зі слиною інфікованих тварин. Ефективні протоколи вакцинації зробили сказ менш поширеним явищем, проте він усе ж нікуди не подівся. Головна профілактика — вакцинація. До того ж ідеться не тільки про тих кішок, які часто виходять гуляти на вулицю або постійно мешкають там. Її потребують і тварини, котрі не залишають будинок або квартиру.

Раніше Фокус писав, чому кішки нявкають ночами та заважають спати своїм господарям.