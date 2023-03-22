Чому кішки нявкають по ночах і заважають спати своїм господарям

Коти та кішки часто влаштовують нічні "концерти", і найчастіше цьому є дуже просте пояснення.

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Котяче нявкання по ночах — це не рідкість, але якщо нявкає ваш кіт, то це, звичайно, завдає деяких незручностей. Чому коти і кішки шумлять по ночах і чи може це бути свідченням нездужання — про це пише Purina.

Загальновідомо, що кішки — нічні тварини. Коли ми вимикаємо світло і лягаємо спати, коти і кішки відразу починають гасати по будинку й іноді нявкати, заважаючи вам спати. Іноді, щоправда, вони пристосовуються до режиму своїх господарів і мирно сплять поруч із ними до ранку.

Однак, якщо вам "пощастило" з котом-совою, то ви ставите питання: чому це відбувається і що можна з цим зробити, щоб втихомирити свого вихованця.

Котячі психологи та ветеринари виділяють шість основних причин через які коти та кішки можуть шуміти по ночах.

1. Кішки активніші вночі

Найочевидніша причина — ваша кішка просто веде звичайний для кішок спосіб життя та активніша по ночах, ніж вдень. Точніше, основні піки її активності припадають на сутінки та на світанок, саме на той час, коли ваш сон особливо солодкий. Молоді кішки проявляють підвищену активність уночі, тому що їхні інстинкти підказують їм, що це чудовий час для полювання. Однак у міру дорослішання їхній ритм адаптується до ритму інших членів сім'ї, і це хороші новини: можливо, ви почнете висипатися.

2. Вашій кішці нудно

Кішка нявкає вночі просто тому, що їй нудно, або тому, що вона не втомилася протягом дня. Якщо хочете, щоб вона була втомленішою до вечора — пограйте з нею перед сном. І навіть якщо вона дуже наполеглива, вимагаючи уваги, постарайтеся не звертати на неї увагу надто часто. Інакше вона буде наполегливішою і зовсім не дасть вам спокою.

3. Проблеми зі здоров'ям

Хоча зазвичай причини нічного нявкання досить прозаїчні, але причиною котячих криків можуть бути і проблеми зі здоров'ям: гіперфункція щитовидної залози або захворювання нирок.

Тож якщо ваша кішка часто нявкає по ночах і поводиться неспокійно — покажіть її ветеринару.

4. Кішка старіє

Старіння впливає на всіх нас, і кішки не є винятком. У міру дорослішання, можливо, що кішка стане дезорієнтованішою. CDS (синдром когнітивної дисфункції) безпосередньо пов'язаний з впливом старіння на мозок кішки і може мати безліч симптомів, одним з яких є нічне нявкання.

5. Кішка може почуватися у пастці

Якщо ваша кішка вдень гуляє на вулиці, а вночі ви тримаєте її в приміщенні, велика ймовірність того, що вона нявкає, тому що почувається в пастці. Якщо це безпечно, розгляньте можливість встановлення дверцят для кішок і випускайте їх на вулицю вночі, щоб вони могли вільно витрачати свою енергію на прогулянці.

6. Шлюбний період

Якщо ваша кішка або кіт не стерилізовані, то нявканням вони демонструють готовність до парування і шукають партнера. Тож якщо ви не плануєте заводити кошенят, то стерилізуйте свого вихованця, він перестане мучитися і мучити вас.

Укласти кішку або кота спати може бути складно, але можливо. Постарайтеся пограти з вихованцем перед сном, щоб він стомився і швидше заснув. І годуйте його вечерею саме перед тим, як самі вирушаєте до ліжка. Сита кішка спочатку буде зайнята вилизуванням лапок, а цей процес, як відомо, теж дуже стомливий, тому після гігієнічних процедур вона швидше заспокоїться і засне.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чому коти раптово божеволіють і починають носитися по квартирі. А також про те, чим коти та кішки займаються, коли виходять на прогулянку за межі свого будинку чи квартири.