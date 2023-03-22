Почему кошки мяукают по ночам и мешают спать своим хозяевам

Коты и кошки часто устраивают ночные "концерты", и зачастую этому есть очень простое объяснение.

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Кошачье мяуканье по ночам – это не редкость, но если мяукает ваш кот, то это, конечно, доставляет некоторые неудобства. Почему коты и кошки шумят по ночам и может ли это быть свидетельством недомогания – об этом пишет Purina.

Общеизвестно, что кошки — ночные животные. Когда мы выключаем свет и ложимся спать, коты и кошки сразу начинают носится по дому и иногда мяукать, мешая вам спать. Иногда, правда, они приспосабливаются к режиму своих хозяев и мирно спять рядом с ними до утра.

Однако, если вам "повезло" с котом-совой, то вы задаетесь вопросом: почему это происходит и что можно с этим сделать, чтобы утихомирить своего питомца.

Кошачьи психологи и ветеринары выделяют шесть основных причин по которым коты и кошки могут шуметь по ночам.

1. Кошки более активны ночью

Самая очевидная причина – ваша кошка просто ведет обычный для кошек образ жизни и более активна по ночам, нежели днем. Точнее, основные пики ее активности приходятся на сумерки и на рассвет, именно на то время, когда ваш сон особенно сладок. Молодые кошки проявляют повышенную активность ночью, так как их инстинкты подсказывают им, что это прекрасное время для охоты. Однако по мере взросления их ритм адаптируется к ритму остальных членов семьи, и это хорошие новости: возможно вы начнете высыпаться.

2. Вашей кошке скучно

Кошка мяукает ночью просто потому, что ей скучно, или потому, что она не утомилась в течение дня. Если хотите, чтобы она была более уставшей к вечеру – поиграйте с ней перед сном. И даже если она очень настойчива, требуя внимания, постарайтесь не обращать на нее внимание слишком часто. Иначе она будет более настойчивой и вовсе не даст вам покоя.

3. Проблемы со здоровьем

Хоть обычно причины ночного мяуканья довольно прозаичны, но причиной кошачьих криков могут быть и проблемы со здоровьем: гиперфункция щитовидной железы или заболевания почек.

Так что если ваша кошка часто мяукает по ночам и ведет себя неспокойно – покажите ее ветеринару.

4. Кошка стареет

Старение влияет на всех нас, и кошки не исключение. По мере взросления, возможно, что кошка станет более дезориентированной. CDS (синдром когнитивной дисфункции) напрямую связан с влиянием старения на мозг кошки и может иметь множество симптомов, одним из которых является ночное мяуканье.

5. Кошка может чувствовать себя в ловушке

Если ваша кошка днем гуляет на улице, а ночью вы держите ее в помещении, велика вероятность того, что она мяукает, потому что чувствует себя в ловушке. Если это безопасно, рассмотрите возможность установки дверцы для кошек и выпускайте их на улицу ночью, чтобы они могли свободно расходовать свою энергию на прогулке.

6. Брачный период

Если ваша кошка, или кот не стерилизованы, то мяуканьем они демонстрируют готовность к спариванию и ищут партнера. Так что если вы не планируете заводить котят, то стерилизуйте своего питомца, он перестанет мучиться и мучить вас.

Уложить кошку, или кота спать может быть сложно, но возможно. Постарайтесь поиграть с питомцем перед сном, чтобы он утомился и быстрее заснул. И кормите его ужином именно перед тем, как сами отправляетесь в кровать. Сытая кошка сначала будет занята вылизыванием лапок, а этот процесс, как известно, тоже весьма утомителен, так что после гигиенических процедур она быстрее успокоится и заснет.

Напомним, ранее Фокус писал о том, почему коты внезапно сходят с ума и начинают носиться по квартире. А также о то, чем коты и кошки занимаются, когда выходят на прогулку за пределы своего дома, или квартиры.