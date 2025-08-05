У Київській області посилили карантин: що відбувається та які існують заборони
Певні категорії громадян у Київській області повинні дотримуватись суворих карантинних правил щонайменше до 1 жовтня. Обмеження стосуються перевезень, вакцинації та масових заходів.
Карантин через виявлені випадки сказу серед тварин подовжено до 1 жовтня 2025 року в кількох містах і селах Київщини. Відповідне рішення ухвалено з метою запобігання подальшому поширенню захворювання, повідомили у Київській обласній державній лікарні ветеринарної медицини.
За оновленою інформацією, обмеження залишаються чинними до 1 жовтня 2025 року у таких населених пунктах:
- м. Боярка
- с. Святопетрівське
- с. Нове
- с. Тарасівка
- с. Малютянка
- с. Забір’я
- с. Жорнівка
- с. Княжичі
- с. Шпитьки
- с. Личанка
- с. Горбовичі
- с. Мила
- с. Мрія
- с. Петрушки
- с. Капітанівка
- с. Гореничі
- с. Лука
- с. Гнатівка
- с. Бобриця
- с. Білогородка
- с. Шевченкове
- с. Музичі
- с. Неграші
- с. Новосілки
Карантин передбачає такі обмеження:
- заборону на вивезення й ввезення тварин без дозволу
- заборону на переміщення тварин між господарствами
- заборону участі тварин у виставках, ярмарках та інших заходах
- обов’язкову вакцинацію всіх домашніх собак і котів, зокрема й у вказаних населених пунктах
Як наголосили у Київській обласній державній лікарні ветеринарної медицини, продовження карантину – це вимушений захід, аби зупинити поширення небезпечного вірусу. Власники тварин мають виконувати правила без виключень.
Нагадаємо, карантин через сказ раніше було введено в населених пунктах Фастівського, Бучанського та Обухівського районів. Обмеження залишаються чинними, зокрема, у Бучі, Вишневому, Ірпені, Софіївській та Петропавлівській Борщагівці, Чабанах, Віті-Поштовій, Хотіві та інших селах – згідно з рішеннями про продовження до серпня та вересня 2025 року.
Як повідомляв Фокус, у квітні цього року у двох містах Київської області виявили сказ у тварин.
Раніше ми розповідали, чи потрібно вакцинувати тварин, які ніколи не виходять із дому.