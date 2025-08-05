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Україна

У Київській області посилили карантин: що відбувається та які існують заборони

Посиленко карантин у Київській області через сказ
У Київській області посилено карантин через спалах сказу | Фото: УНІАН

Певні категорії громадян у Київській області повинні дотримуватись суворих карантинних правил щонайменше до 1 жовтня. Обмеження стосуються перевезень, вакцинації та масових заходів.

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Карантин через виявлені випадки сказу серед тварин подовжено до 1 жовтня 2025 року в кількох містах і селах Київщини. Відповідне рішення ухвалено з метою запобігання подальшому поширенню захворювання, повідомили у Київській обласній державній лікарні ветеринарної медицини.

За оновленою інформацією, обмеження залишаються чинними до 1 жовтня 2025 року у таких населених пунктах:

  • м. Боярка
  • с. Святопетрівське
  • с. Нове
  • с. Тарасівка
  • с. Малютянка
  • с. Забір’я
  • с. Жорнівка
  • с. Княжичі
  • с. Шпитьки
  • с. Личанка
  • с. Горбовичі
  • с. Мила
  • с. Мрія
  • с. Петрушки
  • с. Капітанівка
  • с. Гореничі
  • с. Лука
  • с. Гнатівка
  • с. Бобриця
  • с. Білогородка
  • с. Шевченкове
  • с. Музичі
  • с. Неграші
  • с. Новосілки

Карантин передбачає такі обмеження:

  • заборону на вивезення й ввезення тварин без дозволу
  • заборону на переміщення тварин між господарствами
  • заборону участі тварин у виставках, ярмарках та інших заходах
  • обов’язкову вакцинацію всіх домашніх собак і котів, зокрема й у вказаних населених пунктах

Як наголосили у Київській обласній державній лікарні ветеринарної медицини, продовження карантину – це вимушений захід, аби зупинити поширення небезпечного вірусу. Власники тварин мають виконувати правила без виключень.

Нагадаємо, карантин через сказ раніше було введено в населених пунктах Фастівського, Бучанського та Обухівського районів. Обмеження залишаються чинними, зокрема, у Бучі, Вишневому, Ірпені, Софіївській та Петропавлівській Борщагівці, Чабанах, Віті-Поштовій, Хотіві та інших селах – згідно з рішеннями про продовження до серпня та вересня 2025 року.

Як повідомляв Фокус, у квітні цього року у двох містах Київської області виявили сказ у тварин.

Раніше ми розповідали, чи потрібно вакцинувати тварин, які ніколи не виходять із дому.