У Київській області посилили карантин: що відбувається та які існують заборони

Певні категорії громадян у Київській області повинні дотримуватись суворих карантинних правил щонайменше до 1 жовтня. Обмеження стосуються перевезень, вакцинації та масових заходів.

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Карантин через виявлені випадки сказу серед тварин подовжено до 1 жовтня 2025 року в кількох містах і селах Київщини. Відповідне рішення ухвалено з метою запобігання подальшому поширенню захворювання, повідомили у Київській обласній державній лікарні ветеринарної медицини.

За оновленою інформацією, обмеження залишаються чинними до 1 жовтня 2025 року у таких населених пунктах:

м. Боярка

с. Святопетрівське

с. Нове

с. Тарасівка

с. Малютянка

с. Забір’я

с. Жорнівка

с. Княжичі

с. Шпитьки

с. Личанка

с. Горбовичі

с. Мила

с. Мрія

с. Петрушки

с. Капітанівка

с. Гореничі

с. Лука

с. Гнатівка

с. Бобриця

с. Білогородка

с. Шевченкове

с. Музичі

с. Неграші

с. Новосілки

Карантин передбачає такі обмеження:

заборону на вивезення й ввезення тварин без дозволу

заборону на переміщення тварин між господарствами

заборону участі тварин у виставках, ярмарках та інших заходах

обов’язкову вакцинацію всіх домашніх собак і котів, зокрема й у вказаних населених пунктах

Як наголосили у Київській обласній державній лікарні ветеринарної медицини, продовження карантину – це вимушений захід, аби зупинити поширення небезпечного вірусу. Власники тварин мають виконувати правила без виключень.

Нагадаємо, карантин через сказ раніше було введено в населених пунктах Фастівського, Бучанського та Обухівського районів. Обмеження залишаються чинними, зокрема, у Бучі, Вишневому, Ірпені, Софіївській та Петропавлівській Борщагівці, Чабанах, Віті-Поштовій, Хотіві та інших селах – згідно з рішеннями про продовження до серпня та вересня 2025 року.

Як повідомляв Фокус, у квітні цього року у двох містах Київської області виявили сказ у тварин.

Раніше ми розповідали, чи потрібно вакцинувати тварин, які ніколи не виходять із дому.