Кажани в Україні почали нападати на людей: в чому причина та як уберегтися від укусів

Наприкінці липня кажани в Україні покусали щонайменше двох людей - постраждалі від укусів рукокрилих звернулися до Сумської міської лікарні. Медики попереджають, що кажани можуть безсимптомно переносити вірус сказу.

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Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України розповідає, що обидва інциденти трапилися, коли тварини залетіли до помешкань і люди намагалися їх вигнати на двір. Постраждалим від укусів призначили антирабічне лікування для попередження сказу.

"Зараз триває сезон міграції кажанів — вони шукають місце для зимівлі. Зазвичай на людей ці тварини не нападають, якщо їх не лякати чи провокувати, — укус є реакцією самозахисту від небезпеки", — пояснила завідувачка відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) і профілактики інфекційних хвороб Наталія Галушко.

В Сумах двох людей покусали кажани, які можуть переносити сказ Фото: Facebook

Що робити, якщо кажан залетів у будинок

Якщо кажан залетів на балкон чи в помешкання, в першу чергу треба поводитися спокійно, щоб не перелякати звіра. Необхідно вийти в іншу кімнату та зателефонувати за номером 112 або в службу порятунку тварин.

Кажани в Україні переносять сказ

Як і більшість теплокровних тварин, кажани можуть бути безсимптомними переносниками вірусу сказу. Серед домашніх улюбленців цю інфекційну хворобу найчастіше переносять собаки та коти, а у дикій природі найрозповсюдженішими носіями є вовки, лисиці, кажани та їжаки.

В Сумському обласному ЦКПХ нагадали, що люди ризикують інфікуватися різними способами:

через укус хворої на сказ тварини;

через подряпини та мікроушкодження шкіри;

через потрапляння на слизові оболонки чи ушкоджену шкіру людини слини, зараженої збудником.

В людини інкубаційний період сказу залежить від локалізації та кількості укусів, а також виду тварини і її вірусного навантаження. Він триває від 7 днів до 3 місяців, іноді навіть понад рік.

Без належної медичної допомоги і своєчасного антирабічного лікування смертність від сказу сягає 100%.

Нагадаємо, 5 серпня у Київській обласній державній лікарні ветеринарної медицини повідомили, що в області посилили карантин через виявлення випадків сказу серед тварин.

29 липня ЗМІ писали про 2-річного хлопчика з Індії, який вкусив смертельно небезпечну змію. Кобра померла на місці, а малюк втратив свідомість.