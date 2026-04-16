Наслідки війни в Ірані: у Дубаї закрився найвідоміший готель у світі

Знаменитий дубайський готель Jumeirah Burj al Arab закривається на масштабну реконструкцію, оскільки в ОАЕ більше не їдуть туристи, інфлюенсери, блогери та мільйонери через війну в Ірані.

Один із найвідоміших розкішних готелів Дубая закрився. Офіційно заявляється, що причиною закриття семизіркового "Бурдж-аль-Араб", побудованого у формі традиційного вітрила "доу", стала масштабна реконструкція. Однак ОАЕ просто спорожнів, пише Daily Mail.

"Парус" закрився незабаром після початку війни в Ірані

Семизірковий готель Burj Al Arab оголосив про "ретельно сплановану поетапну" програму реконструкції, в рамках якої тимчасове закриття триватиме 18 місяців.

У готелі заявили, що роботи будуть зосереджені на модернізації всіх 198 номерів-люкс, водночас буде збережено елементи його культового дизайну, включно з величезним акваріумом, оздобленими мармуром інтер'єрами, а також ванними кімнатами з мозаїчним оздобленням.

У рамках реконструкції також планується модернізація громадських зон і спа-салону.

У заяві не згадувався конфлікт між американо-ізраїльськими силами та Іраном, під час якого іранські безпілотники завдавали ударів по всій Перській затоці, включно з Дубаєм. Закриття офіційно не пов'язане з війною і було сплановано задовго до ударів США по Ірану. Але "Парус" постраждав від вибуху іранського безпілотника, який впав просто біля входу.

Але сталося на тлі різкого падіння пасажиропотоку в Дубай і загалом на Близький Схід. Іранські удари по ОАЕ та інших державах Перської затоки, де розташовані американські бази, спровокували масовий відтік іноземних експатів і туристів.

За наявними даними, від початку конфлікту ринкова капіталізація фондового ринку Дубая і Абу-Дабі знизилася більш ніж на 88 мільярдів фунтів стерлінгів, а також було скасовано понад 18 400 рейсів.

Офіційно, в ОАЕ та Дубаї не надто поширюються про масштаби руйнувань після атак Ірану, але відомо, що хоч більшу частину дронів "Шахед" вдалося перехопити, уламки падали на готелі й вілли в Абу-Дабі, Дубаї, на знаменитому штучному острові Пальма-Джумейра, аеропорту Дубаю та нафтопромисловій зоні Фуджейра.

Війна в Ірані та блокада і заворушення в Ормузькій протоці продовжують негативно позначатися на авіації та туризмі, а також впливає зростання цін на авіаційне паливо.

Раніше цього місяця компанія Emirates заявила, що скорочує розклад польотів за більш ніж 100 напрямками після оголошення про крихке двотижневе перемир'я.

Готель "Бурдж-аль-Араб" — що відомо про найвідоміший у світі готель

"Бурдж-аль-Араб", або просто "Парус", побудували за п'ять років, і його відкрили 1999 року. Він фактично став візитною карткою Дубая, оскільки його ефектні фото з'являлися на всіх рекламних туристичних проспектах.

У "Парусі" найвищий атріумний вестибюль у світі (180 метрів) і в ньому немає звичайних кімнат; він розділений на 202 двоповерхові номери. Найменший займає 169 м², а найбільший — 780 м². Це один із найдорожчих готелів у світі. Ціна за ніч у стандартному та покращеному номері варіюється від 1000 до 15 000 доларів, а ціна ночі в Royal Suite — близько 28 000. Подейкують, що в готелі є "приховані" люкси, недоступні для звичайного бронювання — тільки для шейхів, монархів і VIP-гостей.

Інформації про те, скільки коштів було витрачено на будівництво готелю, не розголошують.

Готель характеризує себе як семизірковий. У ньому є підводний ресторан з величезним акваріумом на мільйон літрів морської води, і трансфер з Rolls-Royces і вертольотом, а також приватний пляж. Кожен поверх готелю ароматизується по-особливому — залежно від дизайну й атмосфери. У 2005 році на його знаменитому круглому вертолітному майданчику на висоті 200 метрів у 2005 році Роджер Федерер і Андре Агассі зіграли товариський матч для реклами турніру Dubai Duty Free Men's Open. Пізніше Агассі говорив, що грати без огорож було "захоплююче".

Нагадаємо, раніше відомий блогер розповідав про відпочинок у "Парусі" та розкіш номерів, де стіни вкриті сусальним золотом.

А після початку війни в Ірані журналіст з'їздив у Дубай і розповів без прикрас на що тепер схожий "рай" для мільйонерів.