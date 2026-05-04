"Этой ночью Ирану будет трудно": в ОАЭ угрожают из-за ударов по нефтебазе в Фуджейре

В Эмиратах пригрозили Ирану "тяжелой ночью" из-за обострения ситуации впервые после перемирия с США. В это время страна отражала ракетные атаки, а в Фуджейре вспыхнул пожар после удара беспилотника.

На своей странице в социальной сети X эмиратский блогер Султан Альвашахи пригрозил, что этой ночью Ирану будет трудно.

По информации местных властей, в районе нефтяной промышленности Фуджейры (Фавз) вспыхнул крупный пожар в результате удара беспилотника. Подразделения гражданской обороны оперативно начали ликвидацию возгорания и продолжают работы по его локализации.

Как сообщает CNN, в результате пожара трое граждан Индии получили ранения средней тяжести. Известно, что всех пострадавших госпитализировали.

Кроме того, Министерство обороны ОАЭ заявило, что зафиксировало запуск четырех крылатых ракет с территории Ирана в направлении страны. Три из них были перехвачены над территориальными водами, еще одна упала в море. В ведомстве отметили, что звуки взрывов, которые слышали жители в разных регионах, являются результатом работы систем противовоздушной обороны.

Відео дня

Также в министерстве сообщили, что силы ПВО продолжают отражать атаки, в частности баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Граждан призвали получать информацию только из официальных источников и соблюдать правила безопасности.

Более того, журналисты Euronews сообщили о взрывах, которые были слышны над Дубаем. В то же время Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что танкер был поражен снарядами примерно в семи морских милях к северу от Фуджейры. По предварительным данным, экипаж не пострадал, а ущерб окружающей среде не зафиксирован.

Кроме того, UKMTO получило сообщение о пожаре в машинном отделении грузового судна в 36 морских милях к северу от Дубая. Причины возгорания пока неизвестны, экипаж находится в безопасности. Также поступала информация о еще одном судне, которое горит в 14 морских милях к западу от Мина-Сакр — причины инцидента не установлены.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили CNN, что к перехвату иранских ракет могла быть привлечена израильская система противовоздушной обороны, развернутая в ОАЭ. Речь идет, в частности, о системе "Железный купол", которую Израиль, по данным Axios, тайно разместил в стране в начале конфликта с Ираном. По официальным данным, по меньшей мере три ракеты были успешно перехвачены. В то же время точное количество целей, уничтоженных израильскими системами, пока не уточняется.

Напомним, что после атак Ирана на Дубай в 2026 году город резко потерял туристическую привлекательность: курорты опустели, а ряд пятизвездочных отелей был вынужден закрыться. Из-за ситуации с безопасностью и оттока иностранцев мегаполис несет значительные экономические потери и не может достичь запланированного туристического потока.

Также Фокус писал, что 4 мая иранские военные предостерегли США от входа в Ормузский пролив после заявления Дональда Трампа о намерении помогать кораблям в Персидском заливе, которые пострадали из-за войны против Ирана.