США готовятся к возобновлению масштабных боевых действий против Ирана, — Fox News

Соединенные Штаты Америки приближаются к возобновлению масштабных боевых операций против Ирана. Американские вооруженные силы уже наготове к реагированию.

Окончательное решение относительно того, возобновлять боевые действия или нет, будет принимать президент США Дональд Трамп. Также оно зависит от нового руководства в Тегеране, пишет Fox News.

О таких намерениях стало известно после того, как Иран совершил атаки по американским кораблям 4 мая, а также осуществил удары по ОАЭ с помощью беспилотников и ракет.

"Мы приблизились к возобновлению масштабных боевых операций больше, чем 24 часа назад, после того как Иран обстрелял американские корабли и сегодня нанес удар по ОАЭ ракетами, дронами и скоростными катерами", — сообщили высокопоставленные чиновники США.

Відео дня

Несмотря на это, пока никаких приказов о прекращении перемирия между сторонами не поступало. Американские вооруженные силы сосредоточены на оборонительных действиях по защите танкеров в Персидском проливе. США заявили, что потопили в понедельник шесть иранских катеров, которые нацеливались на гражданские суда.

"Командиры на месте событий имеют все необходимые полномочия для защиты себя и коммерческого судоходства", — заявил представитель Министерства войны США.

По его словам, в случае, если будет зафиксировано перемещение ракетных установок или установка на рельсы ракет, командиры могут отдавать приказы об осуществлении ударов.

"Мы можем нанести удар по известной угрозе. Нам не нужно ждать, пока Иран выстрелит первым", — подчеркнул источник.

Конфликт США и Ирана: последние новости

Стоит отметить, что на фоне иранских ударов в понедельник в ОАЭ пригрозили Ирану "тяжелой ночью" из-за атаки по нефтебазе в Фуджейре. Минобороны ОАЭ сообщало, что были зафиксированы пуски по меньшей мере 4 ракет со стороны Ирана.

Утром 4 мая агентство Reuters писало, что Иран пригрозил США "жестоким ответом" и приказал Дональду Трампу держаться подальше от Ормузского пролива.

Накануне Трамп анонсировал проект "Свобода", который предусматривает освобождение судов, заблокированных в Ормузском проливе.