Іран атакував два есмінці США в Ормузькій протоці, — CBS

Два американські есмінці ВМС США потрапили під масовану атаку з боку Ірану під час проходження Ормузької протоки. Попри інтенсивність ударів, кораблі змогли відбити атаку й продовжили рух у напрямку Перської затоки без пошкоджень.

Два есмінці ВМС США пройшли Ормузькою протокою та увійшли до Перської затоки після іранського обстрілу. За словами представників оборонного відомства США, кораблі USS Truxtun та USS Mason, яких підтримували гелікоптери Apache та інші літаки, зіткнулися з низкою скоординованих загроз під час проходу повідомили CBS News.

Іран запустив по них невеликі човни, ракети та безпілотники під час безперервного обстрілу. Незважаючи на інтенсивність атак, жодне американське судно не постраждало. Оборонні заходи, підкріплені повітряною підтримкою, успішно перехопили або стримали кожну загрозу. Жоден запущений снаряд не досяг кораблів.

Транзит відбувся після того, як президент Трамп оголосив у неділю, що США допоможуть "проводити" судна через Ормузьку протоку, над якою Іран прагне встановити контроль з початку військової операції США наприкінці лютого. Сотні нафтових танкерів та інших суден застрягли в Перській затоці вже кілька місяців, що призводить до зростання світових цін на нафту.

Центральне командування збройних сил США заявило раніше в понеділок, що американські есмінці пройшли протокою в рамках ініціативи під назвою "Проект Свобода". Військові не уточнили, які саме військово-морські судна брали участь у проходженні Ормуза.

Центральне командування заявило, що два комерційні судна під прапором США також успішно пройшли протокою, і військові звернулися до десятків інших вантажовідправників, щоб "заохотити рух суден".

Адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування США, заявив, що Іран розпочав атаку на американські військово-морські та комерційні судна, які проходили протокою, в результаті чого США знищили шість іранських малих човнів. Державні новинні агентства Ірану заперечують знищення його човнів і стверджують, що останнім часом жодні комерційні судна не перетинали протоку. Іран попередив американські війська про те, що це ставить під сумнів крихке чотиритижневе припинення вогню між двома країнами.

Іран у понеділок запустив ракети та безпілотники по Об'єднаних Арабських Еміратах, а іранські безпілотники були спрямовані на нафтовий танкер, що належить державній енергетичній компанії Абу-Дабі, який намагався пройти через Ормузьку протоку. Іранські ЗМІ стверджують, що ракетами також був уражений американський військовий корабель — це заперечив CENTCOM.

Тим часом, за вказівкою пана Трампа, США запроваджують військово-морську блокаду іранських портів, прагнучи чинити тиск на Іран, поки дві країни обмінюються пропозиціями щодо довгострокової угоди. Іран назвав блокаду порушенням угоди про припинення вогню.

