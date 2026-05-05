Иран атаковал два эсминца США в Ормузском проливе, — CBS

Два американских эсминца ВМС США попали под массированную атаку со стороны Ирана во время прохождения Ормузского пролива. Несмотря на интенсивность ударов, корабли смогли отразить атаку и продолжили движение в направлении Персидского залива без повреждений.

Два эсминца ВМС США прошли Ормузским проливом и вошли в Персидский залив после иранского обстрела. По словам представителей оборонного ведомства США, корабли USS Truxtun и USS Mason, которых поддерживали вертолеты Apache и другие самолеты, столкнулись с рядом скоординированных угроз во время прохода сообщили CBS News.

Иран запустил по ним небольшие лодки, ракеты и беспилотники во время непрерывного обстрела. Несмотря на интенсивность атак, ни одно американское судно не пострадало. Оборонительные меры, подкрепленные воздушной поддержкой, успешно перехватили или сдержали каждую угрозу. Ни один запущенный снаряд не достиг кораблей.

Транзит состоялся после того, как президент Трамп объявил в воскресенье, что США помогут "проводить" суда через Ормузский пролив, над которым Иран стремится установить контроль с начала военной операции США в конце февраля. Сотни нефтяных танкеров и других судов застряли в Персидском заливе уже несколько месяцев, что приводит к росту мировых цен на нефть.

Центральное командование вооруженных сил США заявило ранее в понедельник, что американские эсминцы прошли проливом в рамках инициативы под названием "Проект Свобода". Военные не уточнили, какие именно военно-морские суда участвовали в прохождении Ормуза.

Центральное командование заявило, что два коммерческих судна под флагом США также успешно прошли проливом, и военные обратились к десяткам других грузоотправителей, чтобы "поощрить движение судов".

Адмирал Брэд Купер, командующий Центрального командования США, заявил, что Иран начал атаку на американские военно-морские и коммерческие суда, которые проходили через пролив, в результате чего США уничтожили шесть иранских малых лодок. Государственные новостные агентства Ирана отрицают уничтожение его лодок и утверждают, что в последнее время никакие коммерческие суда не пересекали пролив. Иран предупредил американские войска о том, что это ставит под сомнение хрупкое четырехнедельное прекращение огня между двумя странами.

Иран в понедельник запустил ракеты и беспилотники по Объединенным Арабским Эмиратам, а иранские беспилотники были направлены на нефтяной танкер, принадлежащий государственной энергетической компании Абу-Даби, который пытался пройти через Ормузский пролив. Иранские СМИ утверждают, что ракетами также был поражен американский военный корабль — это отрицает CENTCOM.

Между тем, по указанию господина Трампа, США вводят военно-морскую блокаду иранских портов, стремясь оказать давление на Иран, пока две страны обмениваются предложениями по долгосрочному соглашению. Иран назвал блокаду нарушением соглашения о прекращении огня.

Напомним, что украинский моряк рассказал о блокировании Ормузского пролива из-за угроз иранских военных открывать огонь по судам. Его контейнеровоз более двух месяцев находится на якоре после неудачной попытки пройти опасный участок.

Ранее мы также информировали, что Иран уже открывал огонь по торговым судам, которые пытались пройти Ормузским проливом. По меньшей мере два корабля попали под обстрел после получения запрета на проход от иранских военных.