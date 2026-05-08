США и Иран обстреляли друг друга в Ормузском проливе: Трамп призвал иранских "психов" сдаться

В то время как США ожидают ответа Ирана на его последнее предложение о прекращении войны, между двумя странами произошел обмен огнем в Ормузском проливе и вокруг него. Президент США заявил, что это было "дружеское похлопывание".

Иран обвинил Соединенные Штаты в нанесении ударов по своей территории после того. Представитель иранских вооруженных сил заявил, что американские авиаудары были нанесены по гражданским районам вдоль побережья острова Кешм, Бандар-Хамира и Сирика. Иран ответил "ответными действиями", атаковав американские военные корабли, пишет CNN.

В своем заявлении Центральное командование США добавило, что американские силы "не стремятся к эскалации", но что военные "готовы защитить американские войска". Центрально командование США заявило, что три американских эсминца с управляемыми ракетами отразили многоплановую атаку Ирана в Ормузском проливе в 7 мая.

"Три американских эсминца мирового класса только что успешно вышли из Ормузского пролива под обстрелом. Три эсминца не получили повреждений, но иранским нападавшим был нанесен огромный ущерб", — написал Трамп в посте на Truth Social.

Трамп заявил, что Ираном правят "сумасшедшие"

Трамп заявил, что Иран пытался поразить три эсминца, используя для этого беспилотники, быстроходные ударные катера и ракеты, но потерпел легкое поражение.

Три американских военных корабля, участвовавшие в инциденте – USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason – относятся к классу эсминцев Arleigh Burke и входят в состав флота, насчитывающего более 75 кораблей на действительной службе, являясь "рабочими лошадками" ВМС США.

Трамп дал витиеватое описание того, как были сбиты ракеты и беспилотники: "По нашим эсминцам были выпущены ракеты, и они легко были сбиты. Точно так же появились беспилотники и были сожжены в воздухе. Они так красиво падали в океан, словно бабочка, падающая в могилу!" — написал он.

А также заявил, что Ираном правят сумасшедшие.

"Нормальная страна позволила бы этим эсминцам пройти, но Иран — не нормальная страна. Ими правят ПСИХИ, и если бы у них была возможность применить ядерное оружие, они бы сделали это, без вопросов — Но у них никогда не будет такой возможности, и точно так же, как мы выбили их сегодня, мы выбьем их гораздо сильнее и гораздо более жестоко в будущем, если они не подпишут свою Сделку, БЫСТРО! Наши три эсминца с их замечательными экипажами теперь снова присоединятся к нашей морской блокаде, которая поистине является "Стальной стеной", — сообщил Трамп.

При этом президент США заявил, что режим прекращения огня с Ираном остается в силе после перестрелки.

"Перемирие вступает в силу. Оно действует", — заявил Трамп в телефонном интервью Рейчел Скотт из ABC News, назвав удары "просто дружеским похлопыванием".

Напомним, ранее сообщалось, что Иран и США якобы готовы заключить мирное соглашение.

Ранее Дональд Трамп остановил операцию по обеспечению беспрепятственного прохода через Ормузский пролив, но при этом блокада осталась в силе.