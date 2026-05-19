"Может понадобиться еще один большой удар": Трамп рассказал о переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Иран имеет своеобразный дедлайн на то, чтобы сесть за стол переговоров по завершению войны на Ближнем Востоке. По его словам, речь идет о нескольких днях.

В то же время Трамп напомнил свое требование — Тегеран должен отказаться от ядерного оружия. Американского лидера цитирует Clash Report.

"Я думаю, они имеют два или три дня — возможно пятница, суббота или воскресенье, возможно, в начале следующей недели. Но они имеют ограниченное время. Потому что мы не можем позволить им иметь ядерное оружие", — заявил Трамп.

Отдельно он отметил, что вчера якобы получил звонок с просьбой подождать еще, объяснив, что это свидетельствует о приближении к заключению сделки. При этом вчера президент США якобы был в часе от того, чтобы отдать приказ о еще одной атаке.

Відео дня

"Возможно, нам надо будет нанести еще один большой удар по ним. Я еще не знаю. Скоро вы все узнаете", — сказал президент США.

Трамп также прокомментировал информацию о том, что война США против Ирана не является популярной, отметив, что считает ее популярной. В то же время "он не имеет достаточно времени, чтобы объяснять людям войну, ведь он слишком занят ее завершением".

Напомним, Трамп пригрозил Ирану последствиями, если не будет заключено соглашение с США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее неожиданно поставил на паузу операцию Project Freedom в Ормузском проливе. По данным западных СМИ, причиной стала жесткая реакция Саудовская Аравия, которая отказалась предоставлять американским силам доступ к своим базам и воздушному пространству.

Ранее мы также информировали, что США и Иран обменялись ударами в районе Ормузского пролива после новых атак на американские военные корабли. Дональд Трамп призвал "иранских психов сдаться" и заявил о готовности усилить давление на Тегеран в случае новой эскалации.

Фокус также писал о том, что десятки медиков указали на странности в поведении Трампа.