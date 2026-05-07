Трамп неожиданно изменил позицию по Ормузскому проливу из-за реакции Саудовской Аравии, — СМИ

Президент США Дональд Трамп неожиданно изменил позицию относительно американской операции по восстановлению судоходства через Ормузский пролив после негативной реакции союзников Вашингтона на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия была недовольна объявлением о старте операции "Проект Свобода".

Саудовская Аравия, ключевой союзник США в Персидском заливе, приостановила возможность использования американскими военными своих баз и воздушного пространства для проведения операции. После этого администрация Трампа приостановила реализацию плана, который предусматривал сопровождение судов через стратегический пролив на фоне конфликта вокруг Ирана. На этом фоне мировые рынки отреагировали падением цен на нефть, сообщили NBC News.

По словам чиновников, Трамп удивил союзников из стран Персидского залива, объявив о "Проекте Свобода" в социальных сетях в воскресенье днем, что разозлило руководство Саудовской Аравии. В ответ Королевство сообщило США, что не позволит американским военным запускать самолеты с авиабазы Принца Султана к юго-востоку от Эр-Рияда или пролетать через воздушное пространство Саудовской Аравии для поддержки этих усилий.

Звонок между Трампом и кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом не решил проблему, что заставило президента приостановить "Проект Свобода", чтобы восстановить доступ американских военных к критически важному воздушному пространству. Президент США разговаривал с лидерами стран Персидского залива в Катаре после того, как операция уже началась.

Трамп и наследный принц Саудовской Аравии регулярно общались. Саудовские чиновники также поддерживали связь с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, Центральным командованием США и государственным секретарем Марко Рубио. Саудовская Аравия поддерживает дипломатические усилия Пакистана, направленные на достижение соглашения между Ираном и США о прекращении войны. Ближневосточный дипломат заявил, что США не координировали "Проект Свобода" с оманцами, пока Трамп не сделал заявление об операции.

Трамп объявил операцию в минувшие выходные как способ прорыва блокады Ирана в Ормузском проливе, но внезапно прекратил операцию примерно через 36 часов после ее начала. Американские военные готовили ряд дополнительных кораблей в Персидском заливе, когда операция была остановлена.

Военные самолеты были критически важными для защиты кораблей во время проекта "Свобода", по сути, обеспечивая оборонительный зонтик. Центральное командование США ранее объявило, что два корабля под американским флагом прошли через пролив в рамках проекта "Свобода".

Американские военные продолжают сохранять свое присутствие в Персидском заливе и вокруг него. В регионе есть две ударные группы авианосцев, а Пентагон привлек дополнительную логистику и поддержку, а также пополнил запасы.

В своей публикации Трамп заявил, что проект "Свобода" будет приостановлен на короткий период времени, чтобы увидеть, можно ли будет завершить и подписать соглашение об урегулировании войны. Американские военные удерживают истребители, заправщики-заправщики и средства противовоздушной обороны на авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии.

"Из-за географии вам нужно сотрудничество с региональными партнерами для использования их воздушного пространства вдоль их границ", — сказал американский чиновник.

Истребители, заправщики и самолеты поддержки нуждаются в разрешении на полеты от ключевых региональных союзников. Саудовская Аравия и Иордания имеют решающее значение для разрешения на базирование самолетов, Кувейт имеет решающее значение для полетов, а Оман — как для полетов, так и для военно-морской логистики.

Трамп позвонил эмиру Катара после начала проекта "Свобода", и катарский чиновник заявил, что они обсудили соглашение о прекращении огня и "последствия для морской безопасности и глобальных цепей поставок". Эмир подчеркнул важность деэскалации.

Ранее мы также информировали, что Иран атаковал два американских эсминца в Ормузском проливе на фоне эскалации конфликта между Тегераном, США и Израилем. По данным СМИ, иранские силы использовали ракеты и беспилотники для ударов по кораблям ВМС США.