Трамп несподівано змінив позицію щодо Ормузької протоки через реакцію Саудівської Аравії, — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп несподівано змінив позицію щодо американської операції з відновлення судноплавства через Ормузьку протоку після негативної реакції союзників Вашингтона на Близькому Сході. Саудівська Аравія була незадоволена оголошенням про старт операції “Проєкт Свобода”.

Саудівська Аравія, ключовий союзник США в Перській затоці, призупинила можливість використання американськими військовими своїх баз і повітряного простору для проведення операції. Після цього адміністрація Трампа призупинила реалізацію плану, який передбачав супровід суден через стратегічну протоку на тлі конфлікту навколо Ірану. На цьому фоні світові ринки відреагували падінням цін на нафту, повідомили NBC News.

За словами чиновників, Трамп здивував союзників з країн Перської затоки, оголосивши про "Проект Свобода" в соціальних мережах у неділю вдень, що розлютило керівництво Саудівської Аравії. У відповідь Королівство повідомило США, що не дозволить американським військовим запускати літаки з авіабази Принца Султана на південний схід від Ер-Ріяда або пролітати через повітряний простір Саудівської Аравії для підтримки цих зусиль.

Відео дня

Дзвінок між Трампом та кронпринцем Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом не вирішив проблему, що змусило президента призупинити "Проєкт Свобода", щоб відновити доступ американських військових до критично важливого повітряного простору. Президент США розмовляв з лідерами країн Перської затоки в Катарі після того, як операція вже розпочалася.

Трамп і спадкоємний принц Саудівської Аравії регулярно спілкувалися. Саудівські чиновники також підтримували зв'язок з Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом, Центральним командуванням США та державним секретарем Марко Рубіо. Саудівська Аравія підтримує дипломатичні зусилля Пакистану, спрямовані на досягнення угоди між Іраном та США про припинення війни. Близькосхідний дипломат заявив, що США не координували "Проєкт Свобода" з оманцями, доки Трамп не зробив заяву про операцію.

Трамп оголосив операцію минулими вихідними як спосіб прориву блокади Ірану в Ормузькій протоці, але раптово припинив операцію приблизно через 36 годин після її початку. Американські військові готували низку додаткових кораблів у Перській затоці, коли операцію було зупинено.

Військові літаки були критично важливими для захисту кораблів під час проекту «Свобода», по суті, забезпечуючи оборонну парасольку. Центральне командування США раніше оголосило, що два кораблі під американським прапором пройшли через протоку в рамках проекту "Свобода".

Американські військові продовжують зберігати свою присутність у Перській затоці та навколо неї. У регіоні є дві ударні групи авіаносців, а Пентагон залучив додаткову логістику та підтримку, а також поповнив запаси.

У своїй публікації Трамп заявив, що проект "Свобода" буде призупинено на короткий період часу, щоб побачити, чи можна буде завершити та підписати угоду про врегулювання війни. Американські військові утримують винищувачі, заправники-заправники та засоби протиповітряної оборони на авіабазі Принца Султана в Саудівській Аравії.

«Через географію вам потрібна співпраця з регіональними партнерами для використання їхнього повітряного простору вздовж їхніх кордонів», – сказав американський чиновник.

Винищувачі, заправники та літаки підтримки потребують дозволу на польоти від ключових регіональних союзників. Саудівська Аравія та Йорданія мають вирішальне значення для дозволу на базування літаків, Кувейт має вирішальне значення для польотів, а Оман – як для польотів, так і для військово-морської логістики.

Трамп зателефонував еміру Катару після початку проекту "Свобода", і катарський чиновник заявив, що вони обговорили угоду про припинення вогню та "наслідки для морської безпеки та глобальних ланцюгів поставок". Емір наголосив на важливості деескалації.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення дії операції “Проєкт Свобода”, яка передбачала відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку. У Білому домі заявили, що блокада в регіоні поки залишатиметься чинною.

Раніше ми також інформували, що Іран атакував два американські есмінці в Ормузькій протоці на тлі ескалації конфлікту між Тегераном, США та Ізраїлем. За даними ЗМІ, іранські сили використали ракети та безпілотники для ударів по кораблях ВМС США.