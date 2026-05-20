На украинских АЗС бензин продолжает дорожать, хотя мировые цены на нефть 19 мая снизились более чем на 1%.

В Украине сохраняется тенденция к подорожанию бензина и дизельного топлива. Рост цен на АЗС происходит на фоне высоких котировок нефти на мировом рынке. В то же время 19 мая нефть подешевела более чем на 1%, что потенциально может повлиять на стоимость топлива в Украине в ближайшее время.

Цены на нефть упали

Во вторник, 19 мая, мировые цены на нефть снизились более чем на 1%. Reuters пишет, что падение котировок произошло после заявления президента США Дональда Трампа о приостановлении запланированного нападения на Иран, чтобы дать возможность переговорам по прекращению войны на Ближнем Востоке.

Важно

"Может понадобиться еще один большой удар": Трамп рассказал о переговорах с Ираном

На днях Дональд Трамп написал, что США воздерживаются от военного удара, запланированного на вторник, пока продолжаются попытки договориться с Ираном. В то же время он отметил, что Вашингтон готов возобновить атаки, если соглашения достичь не удастся.

Відео дня

На этом фоне июльские фьючерсы на нефть Brent снизились на 1,62 доллара, или 1,45%, — до 110,48 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate с поставкой в июне подешевела на 76 центов, или 0,7%, — до 107,90 доллара за баррель. Более активный июльский контракт WTI упал на 1,10 доллара, или 1,05%, — до 103,28 доллара за баррель.

Стоимость дизельного топлива и бензина 20 мая

Падение нефтяных котировок может несколько ослабить давление на топливный рынок. Однако цены на украинских АЗС не изменятся мгновенно.

В крупных сетях бензин А-95 стоит преимущественно от 72,90 до 79,90 грн за литр, дизельное топливо — от 86,49 до 89,90 грн за литр, а автогаз — около 46,70-48,90 грн за литр.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 75,90 грн/л;

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-92 — 67,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 81,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;

автомобильный газ — 46,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 82,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 89,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 82,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 89,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 78,90 грн/л;

бензин А-98 — 81,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельное топливо — 87,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 90,90 грн/л;

автомобильный газ — 46,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 83,90 грн/л;

бензин upg95 — 77,90 грн/л;

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 86,49 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 46,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 83,90 грн/л;

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 89,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельное топливо NANO — 89,90 грн/л.

Ранее Фокус сообщал, что на некоторых АЗС различие между премиальным и обычным топливом может быть скорее номинальным, поскольку потребителям фактически продают один и тот же продукт под разными названиями.