Нефть подешевела более чем на 1%, но что это изменит для украинцев: цены на бензин 20 мая
На украинских АЗС бензин продолжает дорожать, хотя мировые цены на нефть 19 мая снизились более чем на 1%.
В Украине сохраняется тенденция к подорожанию бензина и дизельного топлива. Рост цен на АЗС происходит на фоне высоких котировок нефти на мировом рынке. В то же время 19 мая нефть подешевела более чем на 1%, что потенциально может повлиять на стоимость топлива в Украине в ближайшее время.
Цены на нефть упали
Во вторник, 19 мая, мировые цены на нефть снизились более чем на 1%. Reuters пишет, что падение котировок произошло после заявления президента США Дональда Трампа о приостановлении запланированного нападения на Иран, чтобы дать возможность переговорам по прекращению войны на Ближнем Востоке.Важно
На днях Дональд Трамп написал, что США воздерживаются от военного удара, запланированного на вторник, пока продолжаются попытки договориться с Ираном. В то же время он отметил, что Вашингтон готов возобновить атаки, если соглашения достичь не удастся.
На этом фоне июльские фьючерсы на нефть Brent снизились на 1,62 доллара, или 1,45%, — до 110,48 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate с поставкой в июне подешевела на 76 центов, или 0,7%, — до 107,90 доллара за баррель. Более активный июльский контракт WTI упал на 1,10 доллара, или 1,05%, — до 103,28 доллара за баррель.
Стоимость дизельного топлива и бензина 20 мая
Падение нефтяных котировок может несколько ослабить давление на топливный рынок. Однако цены на украинских АЗС не изменятся мгновенно.
В крупных сетях бензин А-95 стоит преимущественно от 72,90 до 79,90 грн за литр, дизельное топливо — от 86,49 до 89,90 грн за литр, а автогаз — около 46,70-48,90 грн за литр.
"Укрнафта":
- бензин 95 Energy — 75,90 грн/л;
- бензин А-95 — 72,90 грн/л;
- бензин А-92 — 67,90 грн/л;
- бензин 98 Energy — 81,90 грн/л;
- дизельное топливо — 86,90 грн/л;
- дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;
- автомобильный газ — 46,90 грн/л.
WOG:
- бензин А-95 — 79,90 грн/л;
- бензин Mustang 95 — 82,90 грн/л;
- бензин Mustang 100 — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;
- автомобильный газ — 48,90 грн/л.
ОККО:
- бензин А-95 — 79,90 грн/л;
- бензин Pulls 95 — 82,90 грн/л;
- бензин Pulls 100 — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;
- автомобильный газ — 48,90 грн/л.
BVS:
- бензин А-95 — 75,90 грн/л;
- бензин А-95 PRO — 78,90 грн/л;
- бензин А-98 — 81,90 грн/л;
- бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;
- дизельное топливо — 87,90 грн/л;
- дизельное топливо PRO — 90,90 грн/л;
- автомобильный газ — 46,70 грн/л.
UPG:
- бензин upg100 — 83,90 грн/л;
- бензин upg95 — 77,90 грн/л;
- бензин А-95 — 75,90 грн/л;
- дизельное топливо Euro — 86,49 грн/л;
- дизель upg — 88,90 грн/л;
- газ — 46,90 грн/л.
SOCAR:
- бензин NANO 95 — 83,90 грн/л;
- бензин А-95 — 79,90 грн/л;
- бензин NANO 100 — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо NANO Extro — 92,90 грн/л;
- дизельное топливо NANO — 89,90 грн/л.
Ранее Фокус сообщал, что на некоторых АЗС различие между премиальным и обычным топливом может быть скорее номинальным, поскольку потребителям фактически продают один и тот же продукт под разными названиями.