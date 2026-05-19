После резкого скачка цен на нефть украинские АЗС начали переписывать ценники. Сколько стоит бензин и дизель 19 мая — читайте в обзоре.

Украинский рынок топлива в очередной раз отреагировал на события на мировом рынке нефти. После резкого подорожания сырья ряд сетей АЗС 18 мая подняли цены на бензин. Фокус выяснил, что ждать 19 мая.

Цены на нефть достигли двухнедельного максимума

18 мая ситуация на нефтяном рынке оставалась нестабильной. Как пишет Reuters, нефтяные котировки росли на фоне того, что переговоры по прекращению войны с Ираном зашли в тупик после атаки на атомную электростанцию в Объединенных Арабских Эмиратах.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,84%, до 111,27 доллара за баррель. В то же время они не достигли отметки в 112 долларов, которая стала бы самым высоким показателем с 5 мая.

Відео дня

Важно

Дыра в российском бюджете выросла: почему цены на нефть не спасут Кремль

Американская нефть West Texas Intermediate во время торгов дорожала до 108,70 доллара за баррель — самого высокого уровня с 30 апреля.

Впоследствии котировки начали снижаться. По данным Investing.com, в 15:30 фьючерсы на Brent опустились до 107,55 доллара за баррель, а WTI — до 99,06 доллара за баррель.

Однако позже нефть снова начала дорожать. По состоянию на 18:00 фьючерсы на WTI выросли до 102,16 доллара за баррель, тогда как Brent поднялась до 110,27 доллара за баррель.

Из-за таких колебаний на нефтяном рынке в Украине может вырасти стоимость топлива

NYT пишет, что такие колебания происходят из-за того, что инвесторы анализируют сигналы из Вашингтона и Тегерана относительно будущего неустойчивого перемирия. Поскольку президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях новую угрозу нанесения ударов по Ирану, заявив, что "для Ирана время истекает" и стране следует действовать быстро.

В то время как полуофициальное иранское информационное агентство Tasnim предположило, что санкции США в отношении иранской нефти могут быть временно ослаблены.

Новые цены на АЗС — сколько стоит топливо 19 мая

Резкие колебания цен на нефть влияют и на украинский топливный рынок. Накануне в Украине уже зафиксировали заметный рост цен на топливо. В некоторых сетях бензин подорожал сразу на 4 грн за литр.

В Украине наблюдалось подорожание бензина

19 мая ожидается, что крупные сети АЗС будут продавать топливо по таким ценам:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 75,90 грн/л;

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-92 — 67,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 81,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;

автомобильный газ — 46,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 78,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 81,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 88,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 78,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 81,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 88,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 77,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельное топливо — 87,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 90,90 грн/л;

автомобильный газ — 46,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 83,90 грн/л;

бензин upg95 — 77,90 грн/л;

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 86,49 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 46,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 82,90 грн/л;

бензин А-95 — 78,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 88,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельное топливо NANO — 89,90 грн/л.

Напомним, в мае украинцам начали поступать выплаты по программе "Национальный кэшбек" с учетом кэшбека за покупку топлива.