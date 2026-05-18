Крупные сети АЗС 18 мая пересмотрели стоимость топлива в Украине. Цены на бензин выросли от 1 до 4 грн за литр.

В Украине в начале недели крупные операторы рынка обновили ценники на топливо. Наибольшее подорожание зафиксировали в государственной сети "Укрнафта", где бензин 95 Energy прибавил сразу 4 грн за литр.

Согласно мониторингу рынка, 18 мая "Укрнафта" продает бензин 95 Energy по 75,90 грн/л. В то же время другие виды бензина в этой сети подорожали на 1 грн за литр:

А-95 — 72,90 грн/л;

А-92 — 67,90 грн/л;

98 Energy — 81,90 грн/л.

Дизельное топливо в сети осталось без изменений. В частности, обычный дизель стоит 86,90 грн/л, а дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л.

В то же время автомобильный газ в сети подешевел до 46,90 грн/л (-1,00).

18 мая сети OKKO и WOG также пересмотрели стоимость бензина. В обеих сетях цены на все марки бензина выросли ровно на 1 грн за литр.

После корректировки бензин А-100 в этих сетях стоит 88,90 грн/л. Премиальные марки Pulls и Mustang 95 подорожали до 81,90 грн/л, а стандартный А-95 — до 78,90 грн/л.

При этом цены на дизельное топливо и автомобильный газ на АЗС OKKO и WOG остались без изменений.

Аналогичное подорожание зафиксировано в сети SOCAR. Теперь заправить авто бензином NANO 100 стоит 88,99 грн/л, NANO 95 — 82,99 грн/л, а обычным А-95 — 78,99 грн/л.

В то же время автомобильный газ в SOCAR подешевел на 99 копеек. Сейчас его продают по 48,99 грн/л.

Напомним, рынок топлива в Украине зависим от событий на мировом нефтяном рынке. Перед выходными, 15 мая, произошел рост фьючерсов на нефть марки Brent до 108,83 доллара за баррель. Тогда как нефть West Texas Intermediate подорожала до 104,67 доллара за баррель.