Великі мережі АЗС 18 травня переглянули вартість пального в Україні. Ціни на бензин зросли від 1 до 4 грн за літр.

В Україні на початку тижня великі оператори ринку оновили цінники на пальне. Найбільше подорожчання зафіксували в державній мережі "Укрнафта", де бензин 95 Energy додав одразу 4 грн за літр.

Згідно з моніторингом ринку, 18 травня "Укрнафта" продає бензин 95 Energy по 75,90 грн/л. Водночас інші види бензину в цій мережі подорожчали на 1 грн за літр:

А-95 — 72,90 грн/л;

А-92 — 67,90 грн/л;

98 Energy — 81,90 грн/л.

Дизельне пальне в мережі залишилося без змін. Зокрема, звичайний дизель коштує 86,90 грн/л, а дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л.

Водночас автомобільний газ у мережі подешевшав до 46,90 грн/л (-1,00).

18 травня мережі OKKO та WOG також переглянули вартість бензину. В обох мережах ціни на всі марки бензину зросли рівно на 1 грн за літр.

Після коригування бензин А-100 у цих мережах коштує 88,90 грн/л. Преміальні марки Pulls та Mustang 95 подорожчали до 81,90 грн/л, а стандартний А-95 — до 78,90 грн/л.

Водночас ціни на дизельне пальне та автомобільний газ на АЗС OKKO і WOG залишилися без змін.

Аналогічне подорожчання зафіксовано в мережі SOCAR. Тепер заправити авто бензином NANO 100 коштує 88,99 грн/л, NANO 95 — 82,99 грн/л, а звичайним А-95 — 78,99 грн/л.

Водночас автомобільний газ у SOCAR подешевшав на 99 копійок. Наразі його продають по 48,99 грн/л.

Нагадаємо, ринок пального в Україні залежний від подій на світовому нафтовому ринку. Перед вихідними, 15 травня, відбулося зростання ф’ючерсів на нафту марки Brent до 108,83 долара за барель. Тоді як нафта West Texas Intermediate подорожчала до 104,67 долара за барель.