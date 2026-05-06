Після кількох тижнів відносної стабільності в Україні знову з’явилися передумови для подорожчання пального. Експерт пояснив це зростанням собівартості, тиском оптових цін і зменшенням маржі АЗС.

В Україні знову дорожчає пальне. Насамперед це стосується бензину та дизеля, собівартість яких зростає під впливом зовнішніх ринків і оптових цін. Фокус з’ясував, яких цін на АЗС чекати 6 травня.

Вартість дизеля та бензину в Україні — чи будуть нові ціни на АЗС 6 травня

Цього тижня на українському паливному ринку спостерігається поступове зростання вартості бензину та дизельного пального. Попри це, великі мережі АЗС діють обережно: частина операторів утримує ціни.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 73,90 грн/л;

бензин А-95 — 70,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 79,90 грн/л;

дизельне пальне — 87,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 89,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 81,90 грн/л;

бензин upg95 — 75,90 грн/л;

бензин А-95 — 73,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 87,90 грн/л;

дизель upg — 89,90 грн/л;

газ — 47,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 86,90 грн/л;

дизельне пальне — 90,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 93,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельне пальне — 90,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 93,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 86,90 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 93,90 грн/л;

дизельне пальне NANO — 90,90 грн/л.

Чому відбувається подорожчання пального в Україні — пояснення експерта

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн пояснив, що нинішнє подорожчання пального в Україні напряму пов’язане із ситуацією на зовнішньому ринку та зростанням собівартості ресурсу.

Куюн також звернув увагу, що під час зниження цін АЗС орієнтувалися не стільки на світові котирування, скільки на митну вартість уже завезеного ресурсу. На його думку, це логічно в умовах волатильності, адже оператори передусім враховують собівартість пального, яке вже є в наявності.

Ще однією причиною майбутнього зростання цін експерт назвав різке падіння націнок. За його даними, у лютому спред між митною та роздрібною вартістю бензину становив 292 долари за тонну, а у квітні скоротився до 177 доларів. Для дизельного пального цей показник зменшився з 238 до 167 доларів за тонну.

Під час зниження цін АЗС орієнтувалися не стільки на світові котирування, скільки на митну вартість уже завезеного ресурсу

"В перерахунку на гривні це трохи менше 6 грн/л. З них мінімум 3 грн/л — витрати на збут, а ще 2 — транспортування від кордону", — повідомив Сергій Куюн, додавши, що через це деякі мережі, особливо ті, що працюють нижче середньоринкового рівня цін, могла опинитися без прибутку або навіть у мінусі.

За словами Куюна, ціни на пальне й надалі можуть зростати, оскільки ринкові фактори вказують саме на таку необхідність. Зокрема, оптова ціна дизельного пального на 1 травня становила близько 83 грн/л, тоді як у роздрібі дизель продавали приблизно по 88 грн/л. Різниця між гуртом і роздробом скоротилася до 5 грн/л, хоча у 2025 році вона становила 8,40 грн/л.

Схожа ситуація склалася і з бензином. У квітні світові котирування зросли на 137 доларів за тонну, або приблизно на 4,5 грн/л, тоді як ціни на колонках майже не змінилися. Оптова ціна бензину становила 70,6 грн/л, а роздрібна — 72,6 грн/л.

Експерт зауважив, що ринок стримує "Укрнафта", яка за дорученням уряду продає пальне з мінімальною маржинальністю. Це вже вплинуло на баланс сил: за оперативними даними, у березні "Укрнафта" обігнала WOG за обсягами продажів і стала другою після ОККО, а у квітні вийшла на перше місце. За два місяці продажі мережі зросли більш ніж на 50%.

"Гадаю, поки це триватиме, про колишні параметри маржинальності можна забути", — додав він.

Додатковим фактором тиску на ринок залишаються атаки по паливній інфраструктурі. Якщо раніше йшлося переважно про удари по нафтобазах, то тепер дедалі частіше з’являються повідомлення про пожежі на АЗС.

"За який рахунок відбудовувати нафтобази та АЗС? Це теж буде тиснути на маржу і дуже сильно. Єдине, що не викликає питань, це наявність ресурсу – пального всіх марок більш ніж достатньо", — повідомив Куюн.

Раніше Фокус повідомляв, що у понеділок, 4 травня, ф’ючерси на нафту марки Brent зросли до 109 доларів за барель. Причиною подорожчання стала відсутність мирної угоди між США та Іраном, що стримувало постачання нафти та утримувало ціни вище позначки 100 доларів за барель.