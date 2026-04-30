На початку травня на українських АЗС фіксується переважно стабільна ситуація з цінами на пальне, однак окремі позиції демонструють незначні коливання. Фокус порівняв квітневі ціни на бензин і дизель з березневими і виявив динаміку на ринку пального України.

Бензин преміум-класу А-95 на АЗС сьогодні утримується на рівні 75,76 грн/л. Звичайний бензин А-95 також залишається стабільним — близько 72,39 грн/л, із мінімальними коливаннями в межах статистичної похибки.

Квітень і березень: порівнюємо ціни на пальне

Наприкінці квітня-на початку травня 2026 року на українських АЗС бензин преміум-класу А-95+ утримується на рівні 75,76 грн/л. Порівняно з 30 березня (75,41 грн/л) це свідчить про підвищення. Звичайний бензин А-95 також демонструє зростання — від 71,73 грн/л у березні до 72,39 грн/л у квітні. Водночас загальна динаміка залишається більш-менш стабільною.

Бензин А-92

У сегменті А-92 зафіксовано поступове здорожчання. У квітні ціна зросла до 67,23 грн/л проти 66,56 грн/л у березні, що свідчить про помірне підвищення вартості.

Дизельне паливо

Найбільше зростання традиційно спостерігається в сегменті дизеля. У квітні його середня ціна становить 88,07 грн/л, тоді як у березні вона була на рівні 85,23 грн/л. Це робить дизель не лише найдорожчим видом пального, а й одним із лідерів подорожчання.

Автогаз

Автогаз також демонструє зростання: у квітні його ціна становить 48,69 грн/л проти 46,54 грн/л у березні. Попри підвищення, показник залишається в межах загальної ринкової волатильності.

Якщо взяти до уваги зміну податків і валютного курсу, то наш ринок продублював світовий до цента.

Зазначимо, що ринок пального в Україні демонструє відносну стабільність із помірною висхідною динамікою. Бензини преміум-сегменту змінюються незначно, тоді як дизель продовжує дорожчати, а автогаз утримується в межах попередніх коливань із тенденцією до зростання.

За словами енергетичного експерта і керівника "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, така поширена в Україні думка, що пальне "тільки дорожчає і ніколи не дешевшає", не відповідає реальній картині ринку.

За його словами, подібні твердження часто трактують як ознаку монополізації, однак аналіз показує інше.

"Пальне тільки дорожчає і ніколи не дешевшає! Чую це постійно. Мовляв, це ознаки монополізації ринку", — написав Куюн.

Він нагадав, що за підсумками 2025 року, попри зниження світових цін на нафту, вартість пального на українських АЗС зростала. Водночас, якщо врахувати податкові зміни та валютний курс, динаміка українського ринку фактично повторювала глобальні тенденції.

Він також проаналізував довгострокову картину останніх 10 років. Порівняв світові ціни на нафту та вартість пального в Україні з урахуванням податків і перерахунку у валюту.

"На мій погляд, ми дублюємо зовнішній ринок до дрібниць", — сказав експерт.

Водночас він визнав, що існували виняткові періоди, зокрема навесні 2022 року, коли через дефіцит ціни різко зросли. Але після стабілізації постачання ринок повернувся до більш звичних рівнів.

На його думку, український паливний ринок є висококонкурентним і ринковим, що забезпечується значною кількістю гравців у роздрібному та гуртовому сегментах.

"Будь-яка затримка в реакції на зміни одразу коштує втрати споживача, і це працює безвідмовно", — підсумував Куюн.

Тим часом валютний і нафтовий ринки на початку травня лихоманить. Фокус вже повідомляв, що нафта Brent коштує 109,72 долара за барель, WTI — 105,37 долара, а російська нафта Urals — 116,06 долара.