В начале мая на украинских АЗС фиксируется преимущественно стабильная ситуация с ценами на топливо, однако отдельные позиции демонстрируют незначительные колебания. Фокус сравнил апрельские цены на бензин и дизель с мартовскими и выявил динамику на рынке топлива Украины.

Бензин премиум-класса А-95 на АЗС сегодня удерживается на уровне 75,76 грн/л. Обычный бензин А-95 также остается стабильным — около 72,39 грн/л, с минимальными колебаниями в пределах статистической погрешности.

Апрель и март: сравниваем цены на топливо

В конце апреля-начале мая 2026 года на украинских АЗС бензин премиум-класса А-95+ удерживается на уровне 75,76 грн/л. По сравнению с 30 марта (75,41 грн/л) это свидетельствует о повышении. Обычный бензин А-95 также демонстрирует рост — от 71,73 грн/л в марте до 72,39 грн/л в апреле. В то же время общая динамика остается более-менее стабильной.

Бензин А-92

В сегменте А-92 зафиксировано постепенное подорожание. В апреле цена выросла до 67,23 грн/л против 66,56 грн/л в марте, что свидетельствует об умеренном повышении стоимости.

Дизельное топливо

Наибольший рост традиционно наблюдается в сегменте дизеля. В апреле его средняя цена составляет 88,07 грн/л, тогда как в марте она была на уровне 85,23 грн/л. Это делает дизель не только самым дорогим видом топлива, но и одним из лидеров подорожания.

Автогаз

Автогаз также демонстрирует рост: в апреле его цена составляет 48,69 грн/л против 46,54 грн/л в марте. Несмотря на повышение, показатель остается в пределах общей рыночной волатильности.

Если принять во внимание изменение налогов и валютного курса, то наш рынок продублировал мировой до цента.

Отметим, что рынок топлива в Украине демонстрирует относительную стабильность с умеренной восходящей динамикой. Бензины премиум-сегмента меняются незначительно, тогда как дизель продолжает дорожать, а автогаз удерживается в пределах предыдущих колебаний с тенденцией к росту.

По словам энергетического эксперта и руководителя "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, столь распространенное в Украине мнение, что топливо "только дорожает и никогда не дешевеет", не соответствует реальной картине рынка.

По его словам, подобные утверждения часто трактуют как признак монополизации, однако анализ показывает другое.

"Топливо только дорожает и никогда не дешевеет! Слышу это постоянно. Мол, это признаки монополизации рынка", — написал Куюн.

Он напомнил, что по итогам 2025 года, несмотря на снижение мировых цен на нефть, стоимость топлива на украинских АЗС росла. В то же время, если учесть налоговые изменения и валютный курс, динамика украинского рынка фактически повторяла глобальные тенденции.

Он также проанализировал долгосрочную картину последних 10 лет. Сравнил мировые цены на нефть и стоимость топлива в Украине с учетом налогов и пересчета в валюту.

"На мой взгляд, мы дублируем внешний рынок до мелочей", — сказал эксперт.

В то же время он признал, что существовали исключительные периоды, в частности весной 2022 года, когда из-за дефицита цены резко выросли. Но после стабилизации поставок рынок вернулся к более привычным уровням.

По его мнению, украинский топливный рынок является высококонкурентным и рыночным, что обеспечивается значительным количеством игроков в розничном и оптовом сегментах.

"Любая задержка в реакции на изменения сразу стоит потери потребителя, и это работает безотказно", — подытожил Куюн.

Тем временем валютный и нефтяной рынки в начале мая лихорадит. Фокус уже сообщал, что нефть Brent стоит 109,72 доллара за баррель, WTI — 105,37 доллара, а российская нефть Urals — 116,06 доллара.