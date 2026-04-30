Мировые цены на нефть снова пошли вверх, в частности Brent подорожала до более 115 долларов за баррель. Повлияло ли это на стоимость топлива в Украине — читайте в обзоре.

На мировом рынке снова дорожает нефть. Стоимость эталонной марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель. Последний раз такие показатели фиксировали 30 марта. Рост котировок может повлиять и на украинский топливный рынок, который остается зависимым от ситуации на международных биржах. Фокус выяснил, что происходит с ценами на нефть и сколько стоят бензин, дизель и автогаз в Украине в конце апреля.

Какие цены на нефть

29 апреля фьючерсы на нефть продолжили расти, а ключевой контракт приблизился к максимумам, которые фиксировались в начале войны с Ираном. MarketWatch пишет, что одной из причин подорожания стала неопределенность вокруг прохождения нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Нефть марки Brent с поставкой в июне выросла до 115,43 доллара за баррель. В то же время контракт на американскую нефть West Texas Intermediate подорожал более чем на 3%. Для сравнения, в начале войны в Иране Brent торговалась на уровне 119,20 доллара за баррель.

Нефть Brent подорожала до 115,43 доллара за баррель Фото: Скриншот

Аналитики Saxo Bank отметили, что трейдеры сейчас внимательно следят за дальнейшими шагами в мирных переговорах, а также за отчетом по запасам нефти в США. Именно эти данные могут дать рынку дополнительные сигналы о том, насколько быстро сокращаются американские запасы на фоне высокого экспортного спроса.

Стоимость дизеля и бензина в Украине

Несмотря на резкий рост мировых нефтяных котировок, на украинских АЗС 30 апреля сильных изменений пока не наблюдается. Крупные сети продают бензин, дизельное топливо и автогаз по установившимся ценам.

Сети АЗС не переписали цены на топливо Фото: freepik

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 80,90 грн/л;

бензин upg95 — 74,90 грн/л;

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 79,90 грн/л;

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 85,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельное топливо NANO — 89,90 грн/л.

Ранее Фокус писал, что запуск нефтепровода "Дружба" может привести к пересмотру цен на дизель в Украине. По словам аналитика, если трубопровод будет стабильно работать и поставлять нефть в Венгрию, компания MOL сможет увеличить производство дизельного топлива.

В то же время он отметил, что украинские водители смогут увидеть ценовые изменения не сразу.