Экономика Ситуация с бензином в Украине

Цены на нефть приблизились к пиковым: что ждет украинских водителей на АЗС

Новые цены на АЗС могут появиться после подорожания нефти
Иллюстративное фото. Стоимость нефти выросла до 115 долларов за баррель, что может повлиять на цену топлива в Украине | Фото: pexels.com

Мировые цены на нефть снова пошли вверх, в частности Brent подорожала до более 115 долларов за баррель. Повлияло ли это на стоимость топлива в Украине — читайте в обзоре.

На мировом рынке снова дорожает нефть. Стоимость эталонной марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель. Последний раз такие показатели фиксировали 30 марта. Рост котировок может повлиять и на украинский топливный рынок, который остается зависимым от ситуации на международных биржах. Фокус выяснил, что происходит с ценами на нефть и сколько стоят бензин, дизель и автогаз в Украине в конце апреля.

Какие цены на нефть

29 апреля фьючерсы на нефть продолжили расти, а ключевой контракт приблизился к максимумам, которые фиксировались в начале войны с Ираном. MarketWatch пишет, что одной из причин подорожания стала неопределенность вокруг прохождения нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Нефть марки Brent с поставкой в июне выросла до 115,43 доллара за баррель. В то же время контракт на американскую нефть West Texas Intermediate подорожал более чем на 3%. Для сравнения, в начале войны в Иране Brent торговалась на уровне 119,20 доллара за баррель.

Нефть Brent подорожала до 115,43 доллара за баррель
Фото: Скриншот

Аналитики Saxo Bank отметили, что трейдеры сейчас внимательно следят за дальнейшими шагами в мирных переговорах, а также за отчетом по запасам нефти в США. Именно эти данные могут дать рынку дополнительные сигналы о том, насколько быстро сокращаются американские запасы на фоне высокого экспортного спроса.

Стоимость дизеля и бензина в Украине

Несмотря на резкий рост мировых нефтяных котировок, на украинских АЗС 30 апреля сильных изменений пока не наблюдается. Крупные сети продают бензин, дизельное топливо и автогаз по установившимся ценам.

Сети АЗС не переписали цены на топливо
Фото: freepik

"Укрнафта":

  • бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;
  • бензин А-95 — 69,90 грн/л;
  • бензин А-92 — 66,90 грн/л;
  • бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;
  • дизельное топливо — 86,90 грн/л;
  • дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;
  • автомобильный газ — 48,90 грн/л.

UPG:

  • бензин upg100 — 80,90 грн/л;
  • бензин upg95 — 74,90 грн/л;
  • бензин А-95 — 72,90 грн/л;
  • дизельное топливо Euro — 86,90 грн/л;
  • дизель upg — 88,90 грн/л;
  • газ — 49,00 грн/л.

WOG:

  • бензин А-95 — 75,90 грн/л;
  • бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;
  • бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;
  • дизельное топливо — 89,90 грн/л;
  • дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;
  • автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

  • бензин А-95 — 75,90 грн/л;
  • бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л;
  • бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л;
  • дизельное топливо — 89,90 грн/л;
  • дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;
  • автомобильный газ — 49,90 грн/л.

BVS:

  • бензин А-95 — 72,90 грн/л;
  • бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;
  • бензин А-98 — 80,90 грн/л;
  • бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;
  • дизельное топливо — 89,90 грн/л;
  • дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л;
  • автомобильный газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

  • бензин А-95 NANO — 79,90 грн/л;
  • бензин А-95 — 75,90 грн/л;
  • бензин NANO 100 — 85,90 грн/л;
  • дизельное топливо NANO Extro — 92,90 грн/л;
  • дизельное топливо NANO — 89,90 грн/л.

Ранее Фокус писал, что запуск нефтепровода "Дружба" может привести к пересмотру цен на дизель в Украине. По словам аналитика, если трубопровод будет стабильно работать и поставлять нефть в Венгрию, компания MOL сможет увеличить производство дизельного топлива.

В то же время он отметил, что украинские водители смогут увидеть ценовые изменения не сразу.