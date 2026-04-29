Как запуск нефтепровода "Дружба" повлияет на стоимость дизеля в Украине, — ответ аналитика

Запуск нефтепровода "Дружба", который приостановил свою работу 27 января этого года из-за атак ВС РФ, может изменить цены на дизельное топливо в Украине.

Если нефтепровод будет работать длительное аремя, обеспечивая Венгрию нефтью, то венгерская нефтегазовая компания MOL сможет производить больше дизельного топлива. Однако ощутимый эффект для потребителей наступит не сразу, отметил финансовый аналитик Виктор Гальчинский в эфире "Ранок.LIVE".

По его словам, Украина столкнулась с прекращеним импорта дизтоплива из Венгрии из-за простоя "Дружбы", но сейчас, со сменой власти в стране, есть надежда на его возобновление.

Исходя из этого, не сейчас, но в течение нескольких месяцев цены на дизтопливо в Украине покажут тенденцию к снижению. Это произойдет в результате стабилизации рынка.

По состоянию на 28 апреля, по данным Минфина, средняя стоимость дизеля в Украине была 88,07 грн/л.

22 апреля Украина начала прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", который частично удалось отремонтировать после российского удара в январе 2026 года. Уже 23 апреля Словакия снова начала получать российскую нефть.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил возобновление работы нефтепровода "Дружба" после ремонта с украинской стороны. Политик считает, что трубопровод не был поврежденным изначально.

Повреждение нефтепровода "Дружба" — что известно

27 января российский удар существенно повредил основную перекачивающую станцию в городе Броды. Емкость нефтепровода на 75 000 тонн была разрушена. Враг и раньше атаковал нефтепровод "Дружба", по которому поставлял энергоресурсы в единственные страны ЕС, которые от них не отказались — Венгрии и Словакии. Украина ремонтировала повреждения самостоятельно, но последствия удара в январе были значительно сложнее. Публично украинская власть рассказала о них только в марте, после того, как ЕС официально дал понять, что Венгрия будет блокировать реализацию одобренного в декабре кредита от блока на 90 млрд евро.

Киев подчеркивал, что ремонт "Дружбы" проведут только в том случае, если без этого Евросоюз не найдет способов предоставления обещанного кредита. Эти средства нужны для обороны государства. Блок взамен обещал обеспечить финансовую и техническую поддержку ремонта.

Ожидается, что после возобновления поставок в Венгрию страна разблокирует кредит и перестанет препятствовать принятию 20-го пакета санкций, который не приняли из-за политики тогдашнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина завершила ремонтные работы на участке трубопровода "Дружба", который был поврежден в результате российских обстрелов. Ремонтные работы были проведены в коммуникации с Евросоюзом.

Ранее лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил о возобновлении работы трубопровода. По его словам, недостаточно будет только восстановить работу "Дружбы", а нужно восстановить нефтеснабжение.