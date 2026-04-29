Як запуск нафтопроводу "Дружба" вплине на вартість дизеля в Україні, — відповідь аналітика

Запуск нафтопроводу "Дружба", який призупинив свою роботу 27 січня цього року через атаки ЗС РФ, може змінити ціни на дизельне пальне в Україні.

Якщо нафтопровід працюватиме тривалий час, забезпечуючи Угорщину нафтою, то угорська нафтогазова компанія MOL зможе виробляти більше дизельного палива. Однак відчутний ефект для споживачів настане не відразу, зазначив фінансовий аналітик Віктор Гальчинський в ефірі "Ранок.LIVE".

За його словами, Україна зіткнулася з припиненням імпорту дизпалива з Угорщини через простій "Дружби", але зараз, зі зміною влади в країні, є надія на його відновлення.

Виходячи з цього, не зараз, але протягом кількох місяців ціни на дизпаливо в Україні покажуть тенденцію до зниження. Це станеться внаслідок стабілізації ринку.

Станом на 28 квітня, за даними Мінфіну, середня вартість дизеля в Україні була 88,07 грн/л.

22 квітня Україна почала прокачування нафти трубопроводом "Дружба", який частково вдалося відремонтувати після російського удару в січні 2026 року. Уже 23 квітня Словаччина знову почала отримувати російську нафту.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" після ремонту з українського боку. Політик вважає, що трубопровід не був пошкодженим від самого початку.

Пошкодження нафтопроводу "Дружба" — що відомо

27 січня російський удар суттєво пошкодив основну перекачувальну станцію в місті Броди. Ємність нафтопроводу на 75 000 тонн було зруйновано. Ворог і раніше атакував нафтопровід "Дружба", яким постачав енергоресурси до єдиних країн ЄС, що від них не відмовилися — Угорщини та Словаччини. Україна ремонтувала пошкодження самостійно, але наслідки удару в січні були значно складнішими. Публічно українська влада розповіла про них лише в березні, після того, як ЄС офіційно дав зрозуміти, що Угорщина блокуватиме реалізацію схваленого в грудні кредиту від блоку на 90 млрд євро.

Київ наголошував, що ремонт "Дружби" проведуть тільки в тому разі, якщо без цього Євросоюз не знайде способів надання обіцяного кредиту. Ці кошти потрібні для оборони держави. Блок натомість обіцяв забезпечити фінансову та технічну підтримку ремонту.

Очікується, що після відновлення поставок в Угорщину країна розблокує кредит і перестане перешкоджати ухваленню 20-го пакета санкцій, який не ухвалили через політику тодішнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна завершила ремонтні роботи на ділянці трубопроводу "Дружба", яку було пошкоджено внаслідок російських обстрілів. Ремонтні роботи було проведено в комунікації з Євросоюзом.

Раніше лідер партії "Тиса" Петер Мадяр заявив про відновлення роботи трубопроводу. За його словами, недостатньо буде тільки відновити роботу "Дружби", а потрібно відновити нафтопостачання.