"Не был поврежденным": Фицо прокомментировал возобновление работы нефтепровода "Дружба" (видео)

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо подтвердил возобновление работы нефтепровода "Дружба" после ремонта с украинской стороны. Политик считает, что трубопровод не был поврежденным изначально.

Глава правительства Словакии добавляет, что ремонт нефтепровода якобы был использованным инструментом "в геополитической борьбе". Об этом политик заявил во время интервью для СМИ.

"Понимаете, о чем я говорю? Он не был поврежден. Нефтепровод и нефть были использованы как инструменты в геополитической борьбе", — сказал Фицо.

Словацкое издание Aktuality указывает, что Братислава подтвердила начало работы нефтепровода после проведенного ремонта Украиной. Впоследствии глава МИД Словакии Юрай Бланар сообщил, что его страна начала получать первые партии нефтепродуктов по упомянутому нефтепроводу.

"Нефть поступает через "Дружбу" в Словакию. [...] Я поручил нашему постоянному представителю Словацкой Республики при Европейском Союзе в Брюсселе, что пока нефть будет поступать непрерывно и в согласованной возможности, не блокировать письменную процедуру принятия санкционного пакета на уровне ЕС", — написал дипломат в своем Facebook.

