"Не був пошкодженим": Фіцо прокоментував відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" (відео)

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо підтвердив відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" після ремонту з української сторони. Політик вважає, що трубопровід не був пошкодженим від початку.

Глава уряду Словаччини додає, що ремонт нафтопроводу начебто був використаним інструментом "у геополітичній боротьбі". Про це політик заявив під час інтерв'ю для ЗМІ.

"Розумієте, про що я говорю? Він не був пошкоджений. Нафтопровід і нафта були використані як інструменти в геополітичній боротьбі", — сказав Фіцо.

Словацьке видання Aktuality вказує, що Братислава підтвердила початок роботи нафтопроводу після проведеного ремонту Україною. Згодом очільник МЗС Словаччини Юрай Бланар повідомив, що його країна почала отримувати перші партії нафтопродуктів згаданим нафтопроводом.

"Нафта надходить через "Дружбу" до Словаччини. […] Я доручив нашому постійному представнику Словацької Республіки при Європейському Союзі в Брюсселі, що поки нафта буде надходити безпереревно та в узгодженій можливості, не блокувати письмову процедуру прийняття санкційний пакет на рівні ЄС", — написав дипломат у своєму Facebook.

Раніше Фокус повідомляв про скарги Фіцо на балтійські країни. Роберт Фіцо повідомив, що Литва та Латвія відмовили йому в майбутньому польоті через їх територію до РФ на парад 9 травня.

Згодом стало відомо, що ЄС розблокував пакет допомоги Україні на 90 млрд євро. За словами президента Зеленського, надходження коштів посилить оборонні можливості та стабільну роботу держави щодо ключових сфер, від яких залежить функціонування країни під час війни.