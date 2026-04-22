Началось заполнение нефтепровода "Дружба": Словакия получит российскую нефть уже завтра

Украина начала прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", который частично удалось отремонтировать после российского удара в январе 2026 года.

Ожидается, что поставки российской нефти в Словакию начнутся 23 апреля, сообщила министр экономики Дениса Сакова в Facebook.

Дениса Сакова сообщила, что Словакия снова будет получать российскую нефть

"По информации "Укртранснафты", сегодня утром началось повышение давления и заполнение нефтепровода "Дружба" с украинской стороны из Беларуси. Ожидаемое возобновление откачки и поставки на Словакии завтра (23.04) утром", — написала Сакова.

Венгрия также подтвердила готовность нефтепровода к возобновлению поставок. Группа MOL сообщила о получении извещения, что "ремонтные работы на нефтепроводе "Дружба" завершены, а форс-мажорные обстоятельства, действовавшие с 27 января 2026 года, прекратились".

Повреждение нефтепровода "Дружба" — что известно

27 января российский удар существенно повредил основную перекачивающую станцию в городе Броды. Емкость нефтепровода на 75 000 тонн была разрушена. Враг и раньше атаковал нефтепровод "Дружба", по которому поставлял энергоресурсы в единственные страны ЕС, которые от них не отказались — Венгрии и Словакии. Украина ремонтировала повреждения самостоятельно, но последствия удара в январе были значительно сложнее. Публично украинская власть рассказала о них только в марте, после того, как ЕС официально дал понять, что Венгрия будет блокировать реализацию одобренного в декабре кредита от блока на 90 млрд евро.

Киев подчеркивал, что ремонт "Дружбы" проведут только в том случае, если без этого Евросоюз не найдет способов предоставления обещанного кредита. Эти средства нужны для обороны государства. Блок взамен обещал обеспечить финансовую и техническую поддержку ремонта.

Ожидается, что после возобновления поставок в Венгрию страна разблокирует кредит и перестанет препятствовать принятию 20-го пакета санкций, который не приняли из-за политики тогдашнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина завершила ремонтные работы на участке трубопровода "Дружба", который был поврежден в результате российских обстрелов. Ремонтные работы были проведены в коммуникации с Евросоюзом.

Ранее лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил о возобновлении работы трубопровода. По его словам, недостаточно будет только восстановить работу "Дружбы", а нужно восстановить нефтеснабжение.