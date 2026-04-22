Почалося заповнення нафтопроводу "Дружба": Словаччина отримає російську нафту вже завтра

Україна почала прокачку нафти трубопроводом "Дружба", який частково вдалось відремонтувати після російського удару в січні 2026 року.

Очікується, що постачання російської нафти до Словаччини розпочнеться 23 квітня, повідомила міністр економіки Деніса Сакова у Facebook.

Дениса Сакова повідомила, що Словаччина знов отримуватиме російську нафту

"За інформацією "Укртранснафти", сьогодні вранці почалося підвищення тиску та заповнення нафтопроводу "Дружба" з української сторони з Білорусі. Очікуване відновлення відкачування та постачання на Словаччині завтра (23.04) вранці", - написала Сакова.

Угорщина також підтвердила готовність нафтопроводу до відновлення постачань. Група MOL повідомила про отримання сповіщення, що "ремонтні роботи на нафтопроводі "Дружба" завершені, а форс-мажорні обставини, що діяли з 27 січня 2026, припинилися".

Пошкодження нафтопроводу "Дружба" – що відомо

27 січня російський удар суттєво пошкодив основну перекачувальну станція в місті Броди. Ємність нафтопроводу на 75 000 тонн була зруйнована. Ворог і раніше атакував нафтопровід "Дружба", яким постачав енергоресурси до єдиних країн ЄС, що від них не відмовилися – Угорщини і Словаччини. Україна ремонтувала ушкодження самостійно, але наслідки удару у січні були значно складнішими. Публічно українська влада розповіла про них лише в березні, після того, як ЄС офіційно дав зрозуміти, що Угорщина блокуватиме реалізацію схваленого в грудні кредиту від блоку на 90 млрд євро.

Київ наголошував, що ремонт "Дружби" проведуть лише в тому разі, якщо без цього Євросоюз не знайде способів надання обіцяного кредиту. Ці кошти потрібні для оборони держави. Блок натомість обіцяв забезпечити фінансову та технічну підтримку ремонту.

Очікується, що після відновлення постачань до Угорщини країна розблокує кредит та перестане перешкоджати ухваленню 20-го пакету санкцій, який не прийняли через політику тодішнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна завершила ремонтні роботи на ділянці трубопроводу "Дружба", який було пошкоджено внаслідок російських обстрілів. Ремонтні роботи були проведені в комунікації з Євросоюзом.

Раніше лідер партії "Тиса" Петер Мадяр заявив про відновлення роботи трубопроводу. За його словами, недостатньо буде лише відновити роботу "Дружби", а потрібно відновити нафтопостачання.