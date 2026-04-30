Світові ціни на нафту знову пішли вгору, зокрема Brent подорожчала до понад 115 доларів за барель. Чи вплинуло це на вартість пального в Україні — читайте в огляді.

На світовому ринку знову дорожчає нафта. Вартість еталонної марки Brent піднялася вище 115 доларів за барель. Востаннє такі показники фіксували 30 березня. Зростання котирувань може вплинути й на український паливний ринок, який залишається залежним від ситуації на міжнародних біржах. Фокус з’ясував, що відбувається з цінами на нафту та скільки коштують бензин, дизель і автогаз в Україні наприкінці квітня.

Які ціни на нафту

29 квітня ф’ючерси на нафту продовжили зростати, а ключовий контракт наблизився до максимумів, які фіксувалися на початку війни з Іраном. MarketWatch пише, що однією з причин подорожчання стала невизначеність навколо проходження нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

Нафта марки Brent з поставкою у червні зросла до 115,43 долара за барель. Водночас контракт на американську нафту West Texas Intermediate подорожчав більш ніж на 3%. Для порівняння, на початку війни в Ірані Brent торгувалася на рівні 119,20 долара за барель.

Нафта Brent подорожчала до 115,43 долара за барель

Аналітики Saxo Bank зазначили, що трейдери наразі уважно стежать за подальшими кроками у мирних переговорах, а також за звітом щодо запасів нафти у США. Саме ці дані можуть дати ринку додаткові сигнали про те, наскільки швидко скорочуються американські запаси на тлі високого експортного попиту.

Вартість дизеля та бензину в Україні

Попри різке зростання світових нафтових котирувань, на українських АЗС 30 квітня карколомних змін поки не спостерігається. Великі мережі продають бензин, дизельне пальне та автогаз за сталими цінами.

Мережі АЗС не переписали ціни на пальне

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 80,90 грн/л;

бензин upg95 — 74,90 грн/л;

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 79,90 грн/л;

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 85,90 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельне пальне NANO — 89,90 грн/л.

Раніше Фокус писав, що запуск нафтопроводу "Дружба" може призвести до перегляду цін на дизель в Україні. За словами аналітика, якщо трубопровід стабільно працюватиме й постачатиме нафту до Угорщини, компанія MOL зможе збільшити виробництво дизельного пального.

Водночас він зауважив, що українські водії зможуть побачити цінові зміни не відразу.