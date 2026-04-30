Ціни на нафту наблизилися до пікових: що чекає українських водіїв на АЗС
Світові ціни на нафту знову пішли вгору, зокрема Brent подорожчала до понад 115 доларів за барель. Чи вплинуло це на вартість пального в Україні — читайте в огляді.
На світовому ринку знову дорожчає нафта. Вартість еталонної марки Brent піднялася вище 115 доларів за барель. Востаннє такі показники фіксували 30 березня. Зростання котирувань може вплинути й на український паливний ринок, який залишається залежним від ситуації на міжнародних біржах. Фокус з’ясував, що відбувається з цінами на нафту та скільки коштують бензин, дизель і автогаз в Україні наприкінці квітня.
Які ціни на нафту
29 квітня ф’ючерси на нафту продовжили зростати, а ключовий контракт наблизився до максимумів, які фіксувалися на початку війни з Іраном. MarketWatch пише, що однією з причин подорожчання стала невизначеність навколо проходження нафтових танкерів через Ормузьку протоку.
Нафта марки Brent з поставкою у червні зросла до 115,43 долара за барель. Водночас контракт на американську нафту West Texas Intermediate подорожчав більш ніж на 3%. Для порівняння, на початку війни в Ірані Brent торгувалася на рівні 119,20 долара за барель.
Аналітики Saxo Bank зазначили, що трейдери наразі уважно стежать за подальшими кроками у мирних переговорах, а також за звітом щодо запасів нафти у США. Саме ці дані можуть дати ринку додаткові сигнали про те, наскільки швидко скорочуються американські запаси на тлі високого експортного попиту.
Вартість дизеля та бензину в Україні
Попри різке зростання світових нафтових котирувань, на українських АЗС 30 квітня карколомних змін поки не спостерігається. Великі мережі продають бензин, дизельне пальне та автогаз за сталими цінами.
"Укрнафта":
- бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;
- бензин А-95 — 69,90 грн/л;
- бензин А-92 — 66,90 грн/л;
- бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;
- дизельне пальне — 86,90 грн/л;
- дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;
- автомобільний газ — 48,90 грн/л.
UPG:
- бензин upg100 — 80,90 грн/л;
- бензин upg95 — 74,90 грн/л;
- бензин А-95 — 72,90 грн/л;
- дизельне пальне Euro — 86,90 грн/л;
- дизель upg — 88,90 грн/л;
- газ — 49,00 грн/л.
WOG:
- бензин А-95 — 75,90 грн/л;
- бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;
- бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;
- дизельне пальне — 89,90 грн/л;
- дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;
- автомобільний газ — 49,90 грн/л.
OKKO:
- бензин А-95 — 75,90 грн/л;
- бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л;
- бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л;
- дизельне пальне — 89,90 грн/л;
- дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;
- автомобільний газ — 49,90 грн/л.
BVS:
- бензин А-95 — 72,90 грн/л;
- бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;
- бензин А-98 — 80,90 грн/л;
- бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;
- дизельне пальне — 89,90 грн/л;
- дизельне пальне PRO — 92,90 грн/л;
- автомобільний газ — 47,90 грн/л.
SOCAR:
- бензин А-95 NANO — 79,90 грн/л;
- бензин А-95 — 75,90 грн/л;
- бензин NANO 100 — 85,90 грн/л;
- дизельне пальне NANO Extro — 92,90 грн/л;
- дизельне пальне NANO — 89,90 грн/л.
Раніше Фокус писав, що запуск нафтопроводу "Дружба" може призвести до перегляду цін на дизель в Україні. За словами аналітика, якщо трубопровід стабільно працюватиме й постачатиме нафту до Угорщини, компанія MOL зможе збільшити виробництво дизельного пального.
Водночас він зауважив, що українські водії зможуть побачити цінові зміни не відразу.