Ситуація на валютному і нафтовому ринках наприкінці квітня лишається напруженою. Станом на 30 число офіційний курс долара становив 44,08 грн, а на 1 травня НБУ вже оновив його. Щодо цін на нафту, то вони тримаються на рівні 109,72 долара за барель.

Наприкінці квітня курс долара в Україні зафіксували на рівні 44,08 грн., а на 1 травня НБУ вже оновив його до 43,96 грн. Польський злотий на 1 травня вартує 12,07 грн. Водночас ціна нафти марки Brent 30 квітня фіксується на рівні 109,72 долара за барель. Фокус проаналізував ситуацію з валютою і сировиною.

Курс валют на 1 травня

Згідно із даними регулятора, актуальний курс валют на 1 травня наступний:

Долар США — 43,96 грн;

Євро — 51,45 грн;

Польський злотий — 12,07 грн.

Ситуація на міжбанку

На міжбанку 30 квітня долар торгувався на рівні 43,87-43,90 грн, а євро по 51,3103-51,3366 грн.

"Міжбанк: долар 43.86-43.92. НБУ планує тримати ставку 15% ще 15 місяців, й буде захищати гривню й збивати валютні спекуляції. Курс відреагував", — прокоментував ситуацію фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Нацбанк залишив ставку без змін 15%, через вплив війни на Близькому Сході й пришвидшення інфляції

Прогноз інфляції погіршено, а дефіцит торгівлі зростає — НБУ залишив облікову ставку на рівні 15%

Фінансовий експерт зазначив, що Національний банк України очікувано ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%, враховуючи низку зовнішніх і внутрішніх факторів тиску на економіку. Серед ключових причин регулятор називає наслідки війни на Близькому Сході, пришвидшення інфляційних процесів у світі та в Україні, а також підвищені безпекові та енергетичні ризики.

"Наслідками війни на Близькому Сході, внутрішніх безпекових ризиків були переглянуті прогнози ВВП з пониженням на 2026 рік з +1,8% до +1,3%. Наступні роки без змін", — пояснює Шевчишин.

Прискорення інфляції стимулює перегляд номінального ВВП в сторону підвищення на горизонті 2026 та 2027 років

Тож інфляційні оцінки, за його зауваженням, також погіршилися. На 2025 рік прогноз підвищено з 6% до 6,5%, а на 2026 рік — з 7,5% до 9,4%. Регулятор визнає посилення цінового тиску, який, за оцінками аналітиків, може бути ще відчутнішим у другій половині року.

На тлі цього, як пояснює експерт, очікується й корекція номінального ВВП у бік зростання в 2026-2027 роках через інфляційний компонент.

Суттєвих змін зазнали й прогнози зовнішньої торгівлі

Дефіцит буде збільшуватися протягом наступних трьох років. Це, своєю чергою, вплине на стан міжнародних резервів: якщо у 2026 році погіршення оцінюється як незначне, то у 2027-2028 роках воно стане більш відчутним.

Водночас НБУ зберігає позитивні очікування щодо міжнародної фінансової підтримки. Прогнозується, що Україна отримає понад 53 млрд доларів у 2026 році, близько 42 млрд доларів 2027 року та приблизно 22 млрд доларів 2028-го.

Регулятор також заявляє про намір утримувати облікову ставку на рівні 15% щонайменше до другої половини 2027 року. Така політика має підтримувати привабливість гривневих активів, стабільність валютного ринку та контроль інфляційних очікувань в умовах зростання цінового тиску, додає Шевчишин.

Ціни на нафту

Тим часом нафта Brent 30 квітня коштувала 109,72 долара за барель, WTI — 105,37 долара, а російська нафта Urals — 116,06 долара.

Нагадаємо, що ОАЕ вийдуть з ОПЕК і ОПЕК+: рішення набуде чинності саме від 1 травня. Про це Фокус вже повідомляв раніше із посиланням на інформагентство WAM. Додамо, у повідомленні йдеться про те, що країна поступово нарощує видобуток нафти, адаптуючись до змін глобального попиту на енергоресурси.

За даними агентства, вихід ОАЕ з нафтового альянсу має допомогти державі гнучкіше реагувати на коливання світового ринку та забезпечити задоволення майбутнього попиту.

Міністр енергетики ОАЕ заявив, що рішення було ухвалене після детального аналізу стратегій в енергетичному секторі, нафтовій промисловості та суміжних галузях.

"Ми вважали, що зараз — найбільш відповідний момент для розгляду цього стратегічного рішення", — зазначив він.

За словами міністра, ОАЕ ухвалили це рішення у вдалий час, коли його реалізація не повинна суттєво вплинути на глобальний ринок, зокрема через логістичні обмеження у регіоні.

Також він наголосив, що цей крок дозволить країні розширити співпрацю з міжнародними партнерами та інвесторами.

Йдеться про забезпечення майбутніх потреб світової економіки не лише в нафті, а й у нафтопродуктах, нафтохімії та природному газі.

Як зазначив міністр енергетики ОАЕ, світ готується до нової енергетичної реальності.