В Украине снова дорожает топливо. В первую очередь это касается бензина и дизеля, себестоимость которых растет под влиянием внешних рынков и оптовых цен. Фокус выяснил, каких цен на АЗС ждать 6 мая.

Стоимость дизеля и бензина в Украине — будут ли новые цены на АЗС 6 мая

На этой неделе на украинском топливном рынке наблюдается постепенный рост стоимости бензина и дизельного топлива. Несмотря на это, крупные сети АЗС действуют осторожно: часть операторов удерживает цены.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 73,90 грн/л;

бензин А-95 — 70,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 79,90 грн/л;

дизельное топливо — 87,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 89,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 81,90 грн/л;

бензин upg95 — 75,90 грн/л;

бензин А-95 — 73,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 87,90 грн/л;

дизель upg — 89,90 грн/л;

газ — 47,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо — 90,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 93,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо — 90,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 93,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 93,90 грн/л;

дизельное топливо NANO — 90,90 грн/л.

Почему происходит подорожание топлива в Украине — объяснение эксперта

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн объяснил, что нынешнее подорожание топлива в Украине напрямую связано с ситуацией на внешнем рынке и ростом себестоимости ресурса.

Куюн также обратил внимание, что при снижении цен АЗС ориентировались не столько на мировые котировки, сколько на таможенную стоимость уже завезенного ресурса. По его мнению, это логично в условиях волатильности, ведь операторы в первую очередь учитывают себестоимость топлива, которое уже есть в наличии.

Еще одной причиной роста цен эксперт назвал резкое падение наценок. По его данным, в феврале спред между таможенной и розничной стоимостью бензина составлял 292 доллара за тонну, а в апреле сократился до 177 долларов. Для дизельного топлива этот показатель уменьшился с 238 до 167 долларов за тонну.

"В пересчете на гривны это чуть меньше 6 грн/л. Из них минимум 3 грн/л — расходы на сбыт, а еще 2 — транспортировка от границы", — сообщил Сергей Куюн, добавив, что из-за этого некоторые сети, особенно те, что работают ниже среднерыночного уровня цен, могли оказаться без прибыли или даже в минусе.

По словам Куюна, цены на топливо и в дальнейшем могут расти, поскольку рыночные факторы указывают именно на такую необходимость. В частности, оптовая цена дизельного топлива на 1 мая составляла около 83 грн/л, тогда как в рознице дизель продавали примерно по 88 грн/л. Разница между оптом и розницей сократилась до 5 грн/л, хотя в 2025 году она составляла 8,40 грн/л.

Похожая ситуация сложилась и с бензином. В апреле мировые котировки выросли на 137 долларов за тонну, или примерно на 4,5 грн/л, тогда как цены на колонках почти не изменились. Оптовая цена бензина составила 70,6 грн/л, а розничная — 72,6 грн/л.

Эксперт отметил, что рынок сдерживает "Укрнафта", которая по поручению правительства продает топливо с минимальной маржинальностью. Это уже повлияло на баланс сил: по оперативным данным, в марте "Укрнафта" обогнала WOG по объемам продаж и стала второй после ОККО, а в апреле вышла на первое место. За два месяца продажи сети выросли более чем на 50%.

"Думаю, пока это будет продолжаться, о прежних параметрах маржинальности можно забыть", — добавил он.

Дополнительным фактором давления на рынок остаются атаки по топливной инфраструктуре. Если раньше речь шла преимущественно об ударах по нефтебазам, то теперь все чаще появляются сообщения о пожарах на АЗС.

"За какой счет отстраивать нефтебазы и АЗС? Это тоже будет давить на маржу и очень сильно. Единственное, что не вызывает вопросов, это наличие ресурса — топлива всех марок более чем достаточно", — сообщил Куюн.

Ранее Фокус сообщал, что в понедельник, 4 мая, фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 109 долларов за баррель. Причиной подорожания стало отсутствие мирного соглашения между США и Ираном, что сдерживало поставки нефти и удерживало цены выше отметки 100 долларов за баррель.