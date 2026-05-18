Світові ціни на нафту різко зросли після нових геополітичних сигналів, однак українські АЗС поки не поспішають змінювати вартість пального.

Ринок нафти 15 травня продемонстрував стрімке зростання. На тлі геополітичної напруги та заяв щодо постачання енергоносіїв котирування Brent і WTI пішли вгору, що потенційно може вплинути і на український ринок пального. Водночас мережі АЗС в Україні поки демонструють відносну стабільність. Фокус розповідає, скільки коштує бензин, дизельне пальне та автогаз на українських АЗС у понеділок, 18 травня.

Вартість дизельного пального та бензину 18 травня

Українські мережі АЗС наразі не демонструють різких цінових коливань. Очікується, що 18 травня водії побачать такі ціни на бензин, дизель і автогаз:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 71,90 грн/л;

бензин А-95 — 71,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 80,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 80,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 77,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельне пальне — 87,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 90,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 82,90 грн/л;

бензин upg95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 86,49 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 81,90 грн/л;

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельне пальне NANO — 89,90 грн/л.

Варто враховувати, що наведені ціни є найбільш поширеними у мережах АЗС. У різних регіонах України вартість пального може відрізнятися

Ціни на нафту — що відбувалося на світовому ринку

У п’ятницю, 15 травня, світовий нафтовий ринок різко відреагував на геополітичні сигнали. Reuters пише, що зростання цін відбулося через заяву президента США Дональда Трампа про те, що Китай зацікавлений у закупівлі американської нафти. Додатковий тиск на ринок створили побоювання щодо можливих нападів на судна, попри заяви Ірану про проходження 30 суден через Ормузьку протоку.

За даними Investing.com, ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 2,94% — до 108,83 долара за барель. Водночас ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подорожчали на 3,47% — до 104,67 долара за барель.

Раніше Фокус писав, що навіть після здешевлення нафти на світових ринках ціни на пальне на українських АЗС не знизилися. Як пояснили в НБУ, це пов’язано з інерційністю ціноутворення, а також впливом запасів пального, сформованих у період пікових цін.